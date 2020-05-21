У Харкові малюють "найбільшу вишиванку"
У Харкові мешканці та волонтери вирішили створити найбільшу вишиванку на центральній площі міста.
До акції готувалися понад тиждень. Збирали пожертви, на які закупили фарби - білу, червону та чорну, та пензлики. Орнамент обрали традиційний для Слобожанщини - рослинний. Ітиме він вздовж площі.
Учасники акції бажають створити візерунок, який можна буде побачити із космосу.
До акції, окрім організаторів, міг долучитися кожен охочий. Малювати планують до сутінок.
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