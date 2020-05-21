У Харкові малюють "найбільшу вишиванку"

Копирайт изображения Антон Авіжас

У Харкові мешканці та волонтери вирішили створити найбільшу вишиванку на центральній площі міста.

До акції готувалися понад тиждень. Збирали пожертви, на які закупили фарби - білу, червону та чорну, та пензлики. Орнамент обрали традиційний для Слобожанщини - рослинний. Ітиме він вздовж площі.

Учасники акції бажають створити візерунок, який можна буде побачити із космосу.

До акції, окрім організаторів, міг долучитися кожен охочий. Малювати планують до сутінок.

Копирайт изображения Антон Авіжас

Копирайт изображения Антон Авіжас

Копирайт изображения Антон Авіжас

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