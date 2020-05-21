Вишиванка року: медики розмалювали свої захисні костюми

Копирайт изображения kitsman.city Image caption Таку "вишиванку" намалювала собі завідувачка інфекційним відділенням Кіцманської лікарні на Буковині Наталія Шелефета

Медики в кількох українських лікарнях медики працювали у захисних костюмах, розмальованих під вишиванку.

Серед таких - Кіцманська центральна районна лікарня на Буковині, працівники якої вирішили відзначити так День вишиванки.

"Інфекційне відділення зараз повністю заповнене - 30 місць. Це люди з коронавірусом і ті, що чекають результатів тестів з підозрою, але симптоми схожі. Також хворі з коронавірусною інфекцією лежать і в терапевтичному відділенні райлікарні. Загалом на сьогодні зафіксовано 236 випадків у районі", - розповіли BBC News Україна журналісти видання Кіцмань.City.

Ця лікарня вже три місяці приймає хворих на коронавірус з двох районів Буковини - Кіцманського та Заставнівського.

Копирайт изображения kitsman.city Image caption Працівники Кіцманської центральної районної лікарні прийшли на роботу в оригінальних захисних костюмах. У центрі - головний лікар Кіцманської ЦРЛ Володимир Хромюк

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Команда медиків Львівської обласної клінічної лікарні також розмалювала свої захисні костюми.

Ця лікарня не є опорною для Covid-19, але цілодобово приймає пацієнтів із багатьма хворобами і не припиняла свою роботу.

Копирайт изображения Львівська обласна клінічна лікарня Image caption Так сьогодні виглядають працівники анестезіолого-реанімаційного відділення №1 Львівської обласної клінічної лікарні

Копирайт изображения Львівська обласна клінічна лікарня

"У відділення реанімації потрапляють найскладніші пацієнти з усієї області", - розповіли BBC News Україна в лікарні, і медики ставляться до всіх пацієнтів як до потенційно інфікованих, а тому носять засоби індивідуального захисту.

За час пандемії 35 лікарів закладу інфікувалися коронавірусом. Але вже є ті, хто одужав.

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