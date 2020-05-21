Від коронавірусу померло дводенне немовля. Це вперше
Дводенне немовля померло від коронавірусу в ПАР. Це, ймовірно, наймолодша жертва цього вірусу в світі.
За даними МОЗ країни, і мати, і немовля пройшли тест на коронавірус, який виявився позитивним.
Дитина народилася під час передчасних пологів і з самого початку мала проблеми з диханням.
Наразі 339 людей померли від коронавірусу у Південній Африці, понад 18 тисяч людей захворіли. За песимістичними прогнозами, жертвами вірусу у ПАР можуть стати понад 40 тисяч людей.
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"На жаль, ми зафіксували першу смерть серед немовлят, пов'язану з Covid-19. Дитині було два дні і вона народилася передчасно", - заявив міністр здоров'я Південної Африки, доктор Звелі Мхізе.
За його словами, немовля потребувало вентиляції легень одразу після народження.
На запитання BBC, чи це наймолодша жертва коронавірусу в Африці, директор Африканського центру контролю захворювань (CDC) доктор Джон Нкенгасонг зазначив: "Наскільки нам відомо, це перший такий випадок, про який знають у CDC, по всій Африці".
До інших наймолодших жертв коронавірусу на планеті належить триденне немовля, яке померло 5 травня у Британії.
Південна Африка запровадила наприкінці березня один з найбільш суворих карантинів на планеті. Заборонили навіть продаж алкоголю та сигарет. Проте зараз ці заходи пом'якшують.
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