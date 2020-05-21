Що відкриється у Києві і коли? Випуск новин
У випуску 21 травня:
- Українське немовля, яке застрягло у родичів в Іраку на три місяці. Як повернути українців додому?
- Небезпека така ж, як і для лікарів. Працівники сфери ритуальних послуг ризикують в часи коронавірусу чи не найбільше.
- Потужний циклон у забрав майже остню життів у Індії. Як люди борються зі стихією?
- Європа хоче відкрити кордони і зустріти гостей. Підготовка до туристичного сезону.
- День вишиванки і флешмоб у соцмережах. Хто популяризує українські національні строї?
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
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