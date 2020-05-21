Що відкриється у Києві і коли? Випуск новин

У випуску 21 травня:

Українське немовля, яке застрягло у родичів в Іраку на три місяці. Як повернути українців додому?

Небезпека така ж, як і для лікарів. Працівники сфери ритуальних послуг ризикують в часи коронавірусу чи не найбільше.

Потужний циклон у забрав майже остню життів у Індії. Як люди борються зі стихією?

Європа хоче відкрити кордони і зустріти гостей. Підготовка до туристичного сезону.

День вишиванки і флешмоб у соцмережах. Хто популяризує українські національні строї?

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