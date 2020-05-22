МВФ попередньо погодив кредит на $5 млрд для України

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Міжнародний валютний фонд і Україна попередньо домовився про виділення нового кредиту в розмірі 5 мільярдів доларів на півтора року. Ці кошти будуть використані для стабілізації української економіки в умовах пандемії коронавірусу.

Офіційне рішення про виділення кредиту ще має ухвалити рада директорів МВФ. Очікується, що це станеться вже упродовж найближчих тижнів.

У заяві МВФ йдеться, що мета кредиту - "допомогти владі впоратися з наслідками потрясінь, спричинених коронавірусом".

"Завдяки кредиту Україна зможе повернутися до зростання і продовжити широкі реформи, коли ця криза закінчиться", - йдеться в повідомленні.

Очільниця українського представництва МВФ Іванна Владкова-Голлар зазначила, що програма МВФ також дозволить Україні отримати фінансування від низки інших міжнародних фінансових організацій та іноземних урядів.

Попередня угода з МВФ була досягнута одразу після того, як ввечері у четвер Володимир Зеленський підписав нещодавно проголосований у Раді закон про банківську діяльність, який часто називають "антиколомойським".

Головною метою його прийняття було виключити можливість того, що олігарх Ігор Коломойський поверне собі контроль над "ПриватБанком", який належав йому до націоналізації.

Цей закон, разом із законом про ринок землі, були ключовими умовами МВФ для надання нового кредиту.

Голова НБУ Яків Смолій раніше у розмові з BBC розповідав, що співпраця з фондом "відкриває двері для отримання додаткового фінансування від Світового банку, Європейської комісії та урядів Канади та Японії".

"Якщо це скласти разом, то може бути близько 6-6,5 млрд доларів", - вважає голова НБУ.

За його словами, отримані кошти, за домовленістю, підуть на покриття дефіциту держбюджету.

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