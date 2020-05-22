Двоє дітей на карантині знайшли золото на сто тисяч доларів

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Життя в умовах карантину непросте. Особливо це відчувають батьки, які змушені чимось займати своїх дітей.

Іноді рятує хороша погода: тоді можна випустити дітей на вулицю і дати їм можливість самим шукати, чим зайнятися. Саме це сталося з двома неповнолітніми братами у Франції: ігри під час карантину неочікувано призвели до цінної знахідки - щоправда, не на вулиці, а в будинку.

Коли у Франції лише оголосили карантин, батьки хлопчиків, 60-річний бізнесмен і його дружина, вирішили поїхати з Парижа у свій заміський будинок у невеликому містечку Вандом.

Діти, яким ще немає й 10 років, попросили дозволу побудувати в саду невеличкий будинок з гілок, дощок та старих простирадел. Батько сказав, що простирадла можна знайти в кімнаті їхньої покійної бабусі.

Коли хлопчики діставали їх із бабусиної шафи, звідти випали два доволі важких предмети.

"Але вони не звернули на них особливої уваги й поклали назад", - розповідає місцевий аукціонер Філіпп Руяк.

"Хочемо басейн"

Згодом хлопчики все здогадалися розповісти батьку про цю знахідку.

"Він попросив їх піти й принести ці предмети - спершу він вирішив, що йдеться про підставки для ножів, які належали їхній бабусі", - пояснює Руяк.

Зрештою стало зрозуміло, що це два золоті зливки, вагою по 1 кг кожен.

Обидва наразі виставлені на продаж в місцевому аукціонному домі. Оціночна вартість - 40 тисяч євро за штуку.

Як з'ясувалося, бабуся хлопчиків придбала ці зливки у 1967 році - знайшлося свідоцтво, яке підтверджує законність покупки.

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Але на цьому хороші новини для французької родини не закінчилися, оскільки золото постійно дорожчає через пандемію.

"Ми вирішили зачекати, поки ціна золота буде вищою. Вони можуть отримати принаймні 100 тисяч євро", - припускає експерт-аукціоніст.

Тим часом хлопчики вже взяли з батька слово, що вони теж щось отримають за свою знахідку.

"Вони сказали батьку: ми хочемо, щоб у нас був басейн", - розповідає Філіпп Руяк.

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