В Україні за добу найменше померлих від коронавірусу з початку травня
За останню добу в Україні виявили 442 нових випадки коронавірусу. Серед захворілих - 29 дітей і 74 медики.
Також, кажуть у МОЗ, 358 пацієнтів упродовж доби одужали, 127 довелося госпіталізувати. 9 людей від учора померли - це найнижчий показник летальності за добу з початку травня.
Найбільше нових випадків додалося у Львівській (+65), Чернівецькій (+63) областях та Києві (+47).
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Загалом за час пандемії в Україні захворіли 20 148 осіб, з них 1434 дитини та 3 907 медпрацівників.
588 людей померли, натомість одужали 6 585 пацієнтів.
Найбільше хворих наразі у Чернівецькій області (2905), Києві (2522) та Київській області.
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