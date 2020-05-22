Як і де пом'якшують карантин в Україні

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У п'ятницю, 22 травня, в Україні починається так званий "адаптивний карантин", який триватиме упродовж наступного місяця і передбачає чергове послаблення карантинних обмежень. Втім, на пом'якшення поки готові йти не всі регіони.

Відповідно до рішення уряду, відсьогодні у тих регіонах, де епідеміологічні показники відповідають критеріям щодо кількості нових хворих і рівня заповненості лікарень, може відновитися робота громадського та внутрішньообласного транспорту.

Окрім того, з цього дня можуть запрацювати готелі (але не ресторани у готелях). Також за умови дотримання певних обмежень з 22 травня можна проводити релігійні (1 людина на 10 квадратних метрів) і спортивні (до 50 учасників, без глядачів) заходи.

З 25 травня, кажуть у МОЗ, також може бути відновлена робота метрополітену і дитячих садків.

Проте не всі регіони готові до таких послаблень. Приміром, влада Київської області вже заявила, що обмеження поки не пом'якшуватимуть.

"Через те, що один із необхідних чинників (а саме - інцидентність) перевищує встановлений показник, регіональна комісія не має права прийняти рішення щодо послаблення протиепідемічних заходів", - кажуть в місцевій облдержадміністрації.

А тому і приміське транспортне сполучення зі столицею не відновлять.

Ключові критерії, про які йдеться, - це кількість нових випадків захворювання (не більш ніж 12 на 100 тисяч населення), кількості тестувань (не менш ніж 12 на 100 тисяч населення) та наповненості ліжкомісць в лікарнях (не більш як 50%).

Надалі, з 1 червня, зможуть запрацювати фітнес-центри, відновитися робота закладів освіти (групами не більше 10 осіб). Будуть дозволені міжобласні перевезення.

З 10 червня, як очікується, зможуть відновитися робота в приміщеннях кафе і ресторанів, а на 15 червня заплановано відновлення авіаперельотів.

Що в Києві?

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Транспорт у Києві запрацює не 22 травня, а 23-го - про це вчора розповів мер міста Віталій Кличко. Йдеться про автобуси, трамваї та тролейбуси.

З цього ж дня у столиці роботу відновлять магазини, площею до однієї тисячі квадратних метрів. Також відкриються спортивні та дитячі майданчики у парках, скверах та прибудинкових територіях.

З 25 травня, за словами Кличка, буде поновлено роботу метрополітену. Окрім того, розповів Кличко, запрацюють промислові ринки та сільськогосподарські ярмарки.

Водночас деякі обмеження послаблять тільки з 1 червня, каже мер Києва. Зокрема йдеться про:

відновлення роботи дитсадків

дитячо-юнацьких спортивних шкіл

спортивних залів та фітнес-центрів (але не басейнів)

відкриття зон відпочинку та пляжів біля водойм

Дехто закидає, що Київ в лідерах за кількістю заражених коронавірусом, а тому є питання щодо доцільності пом'якшення карантину. Але міська влада каже, що відновлення роботи транспорту, зокрема, метрополітену, необхідне для нормалізації ситуації із заторами в місті та перерозподілу пасажиропотоку.

"Послаблення карантину - це не ігнорування вірусу, а усвідомлення того, що його треба взяти під контроль і навчитись жити в дещо інших реаліях", - каже Кличко.

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