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Суд у Нідерландах зобов'язав жінку видалити фото її онуків з соцмереж Facebook та Pinterest, оскільки батьки дітей не давали згоду на публікацію знімків.

Суд вирішив, що ситуація лежить в рамках загального регламенту ЄС про захист персональних даних (GDPR).

Справа опинилися в суді після сварки між жінкою та її донькою. Мама дітей неодноразово просила видалити фотографії з соцмереж - бабуся відмовляла.

Тепер бабуся зобов'язана видалити усі фото. Якщо вона цього не зробить, то платитиме по 50 євро штрафу за кожен день невиконання рішення суду.

Якщо ж вона публікуватиме нові фото онуків без згоди батьків, то так само платитиме додаткові 50 євро штрафу на день.

"Думаю, це рішення здивує багатьох людей, які не надто замислюються перед тим, як щось писати чи публікувати в соцмережах", - каже юрист у сфері технологій Ніл Браун.

Розміщення особистих фотографій у соцмережах робить їх доступними для широкої аудиторії, а отже персональні дані (знімки, згідно з GDPR вважаються такими) можуть опинитися в руках третіх осіб, вирішив суд.

Що таке GDPR?

General Data Protection Regulation, скорочено GDPR, - це регламент, який почав діяти в ЄС у травні 2018 року. Ним визначається низка правил - передусім для компаній, що працюють з персональними даними клієнтів.

Ключова ідея регламенту - люди мають отримати широкі можливості контролювати та захищати розповсюдження своїх персональних даних, зокрема і в інтернеті.

З-поміж іншого, в регламенті чітко прописано право людей отримати від будь-якої компанії дані про те, які саме дані про неї збираються, як вони використовуються і хто має до них доступ. Також людина може претендувати на видалення своїх персональних даних.

Збирати та зберігати деякі дані взагалі забороняється - приміром, про політичні погляди, релігійну приналежність, стан здоров'я чи сексуальну орієнтацію.

Окрім того, компанії мають попереджати користувачів про будь-які інциденти з витоками даних.

Невиконання правил регламенту GDPR загрожує порушникам великими штрафами.

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