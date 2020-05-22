Скандал з бізнесом Баканова: СБУ відповіло на розслідування журналістів
Служба безпеки відповіла на звинувачення, озвучені напередодні в програмі "Схеми": журналісти твердять, що очільник відомства всупереч законодавству до цього часу обіймає керівну посаду в іспанській фірмі.
В СБУ ці закиди заперечують: "Широковідомий факт, що задовго до призначення на посаду голови СБУ Іван Баканов успішно займався бізнесом. Зокрема, й за кордоном. Однак наголошуємо, що, дотримуючись вимог закону, він не займається комерційною діяльністю з моменту призначення на державну посаду".
У відомстві також додають, що сама фірма, про яку йдеться в розслідуванні, офіційно призупинила свою діяльність ще минулого року, "що відображено у відповідному реєстрі юридичних осіб".
Натомість журналісти програми "Схеми" озвучили іншу інформацію: за їхніми даними, фірма діюча, і не вважається ліквідованою. Це, за їхніми даними, підтвердили в Державному реєстрі юридичних осіб іспанської провінції Жирона, де обліковується компанія.
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Що за розслідування?
Розслідування під назвою "Засекреть мене, якщо зможеш" вийшло 21 травня. В ньому йдеться, що Іван Баканов з 2015 року й до цього часу обіймає керівну посаду в іспанській фірмі Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada.
Водночас державний службовець України не може входити до керівних органів приватних структур - це є порушенням антикорупційного законодавства.
За даними журналістів, посада Баканова в іспанській фірмі називається "administrador único". За іспанськими законами, це посада одноосібного керуючого компанією.
Компанія спеціалізується на будівництві та операціях з нерухомістю. Через неподання звітів, восени 2019 року на неї наклали тимчасові санкції, які блокують діяльність компанії до усунення порушення.
У Державному реєстрі юридичних осіб провінції Жирона журналістам пояснили, що фірма вважається діючою. Ліквідувати її можна буде тільки після того, як керівник усуне всі порушення і подасть звіти.
Навіщо приховувати декларації
Також журналісти "Схем" озвучили претензію щодо приховування декларацій працівників спецслужб.
Минулого року Володимир Зеленський вніс до парламенту ініціативу про розсекречення декларацій публічних спецслужбовців, і депутати її підтримали. Згідно з нею, до 1 червня все публічне керівництво СБУ мало б подати ці декларації та показати своїх статки і майно своїх родин.
Проте вже у березні цього року Зеленський вніс до Ради невідкладний законопроєкт №3196, в якому одним із пунктів пропонується знову засекретити майнові декларації керівництва СБУ.
У Службі безпеці на це відповіли, що про приховування декларацій не йдеться: "Відкритість чи закритість декларації співробітників СБУ жодним чином не впливає на можливість компетентних органів, уповноважених на запобігання корупції в Україні, здійснювати їх перевірку", - кажуть у відомстві.
Але додають: "У країнах НАТО та ЄС ви також не знайдете служб внутрішньої безпеки, співробітники яких заповнюють декларації, які є публічними та знаходяться у відкритому доступі. Це світова практика - не підставляти під удар працівників спецслужб".
При цьому, зазначають в СБУ, наразі усі посадові особи, які призначаються та звільняються з посад, подають свої декларації. Як буде в майбутньому - визначить закон, кажуть у відомстві. Наразі законопроєкт перебуває у профільному комітеті парламенту на доопрацюванні.
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