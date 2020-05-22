Кривава риболовля на Житомирщині: чоловік розстріляв сімох друзів
Під час риболовлі на Житомирщині компанії друзів з Києва один з них розстріляв одразу сімох людей.
Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, загалом у компанії було 9 людей, й тільки один чоловік зумів втекти.
Трагедія сталась на березі ставка неподалік села Новоселиця Попільнянського району.
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"Відпочивала компанія киян, старих друзів, які там збирались на риболовлю", - написав пан Геращенко.
Серед друзів був орендар ставка.
Після розпивання алкоголю шість людей лягли спати у сараї, що поруч. Двоє і далі пили алкоголь.
Близько першої ночі орендатор ставка почав розстрілювати гостей з рушниці марки "ИЖ".
Пан Геращенко уточнив, що орендатор ставка є професійним мисливцем. Після розпиття алкоголю в нього виникле "різке неприязне ставлення" до друзів.
"Він встиг розстріляти сімох людей, а один почув постріли та встиг втекти у ліс та викликати поліцію", - додав Геращенко.
Чоловіка, якого убивав людей, затримала поліція.
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