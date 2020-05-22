Кривава риболовля на Житомирщині: чоловік розстріляв сімох друзів

Копирайт изображения Антон Геращенко

Під час риболовлі на Житомирщині компанії друзів з Києва один з них розстріляв одразу сімох людей.

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, загалом у компанії було 9 людей, й тільки один чоловік зумів втекти.

Трагедія сталась на березі ставка неподалік села Новоселиця Попільнянського району.

"Відпочивала компанія киян, старих друзів, які там збирались на риболовлю", - написав пан Геращенко.

Серед друзів був орендар ставка.

Копирайт изображения Антон Геращенко Image caption Місце трагедії

Після розпивання алкоголю шість людей лягли спати у сараї, що поруч. Двоє і далі пили алкоголь.

Близько першої ночі орендатор ставка почав розстрілювати гостей з рушниці марки "ИЖ".

Пан Геращенко уточнив, що орендатор ставка є професійним мисливцем. Після розпиття алкоголю в нього виникле "різке неприязне ставлення" до друзів.

"Він встиг розстріляти сімох людей, а один почув постріли та встиг втекти у ліс та викликати поліцію", - додав Геращенко.

Чоловіка, якого убивав людей, затримала поліція.

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