Помер Анатолій Матвієнко: чим запам'ятався перший "помаранчевий прем'єр Криму"
22 травня вночі помер Анатолій Матвієнко, який був впливовим політиком у командах Юлії Тимошенко та експрезидента Віктора Ющенка, а також депутатом від Блоку Петра Порошенка.
Про смерть повідомив його друг та соратник Микола Княжицький.
Інформацію про смерть політика ВВС News Україна також підтвердив його політичний соратник Павло Жебрівський.
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Похорони пана Матвієнка відбудуться у його рідному місті Бершадь на Вінничині.
Пан Матвієнко останнім часом тяжко хворів. Йому було 67 років.
Анатолій Матвієнко свою кар'єру починав у комсомолі, а в 90-х роках працював керівником обласної адміністрації на Вінничині.
Він був одним з керівників партії НДП, яка за президента Леоніда Кучми певний час була партією влади.
Потім він пішов у власний партійний опозиційний проєкт "Собор".
Пік політичної кар'єри вінничанина Анатолія Матвієнка припав на 2000-і роки, коли він був у команді Юлії Тимошенко й брав активну участь у Помаранчевій революції.
У 2005 році пан Матвієнко займав чи не найвищу посаду у своїй кар'єрі - першого керівника уряду автономної республіки Крим після революції.
Після звільнення пішов працювати в секретаріаті президента Віктора Ющенка заступником голови.
Потім знову обирався в парламент від президентської партії Ющенка, а з 2014 до 2019 року був депутатом від Блоку Петра Порошенка.
Один з провідних членів команди Петра Порошенка Сергій Березенко є племінником Анатолія Матвієнка.
Загалом Анатолій Матвієнко працював у шести скликаннях Верховної Ради України.
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