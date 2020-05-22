Помер Анатолій Матвієнко: чим запам'ятався перший "помаранчевий прем'єр Криму"

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22 травня вночі помер Анатолій Матвієнко, який був впливовим політиком у командах Юлії Тимошенко та експрезидента Віктора Ющенка, а також депутатом від Блоку Петра Порошенка.

Про смерть повідомив його друг та соратник Микола Княжицький.

Інформацію про смерть політика ВВС News Україна також підтвердив його політичний соратник Павло Жебрівський.

Похорони пана Матвієнка відбудуться у його рідному місті Бершадь на Вінничині.

Пан Матвієнко останнім часом тяжко хворів. Йому було 67 років.

Анатолій Матвієнко свою кар'єру починав у комсомолі, а в 90-х роках працював керівником обласної адміністрації на Вінничині.

Він був одним з керівників партії НДП, яка за президента Леоніда Кучми певний час була партією влади.

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Потім він пішов у власний партійний опозиційний проєкт "Собор".

Пік політичної кар'єри вінничанина Анатолія Матвієнка припав на 2000-і роки, коли він був у команді Юлії Тимошенко й брав активну участь у Помаранчевій революції.

У 2005 році пан Матвієнко займав чи не найвищу посаду у своїй кар'єрі - першого керівника уряду автономної республіки Крим після революції.

Після звільнення пішов працювати в секретаріаті президента Віктора Ющенка заступником голови.

Потім знову обирався в парламент від президентської партії Ющенка, а з 2014 до 2019 року був депутатом від Блоку Петра Порошенка.

Один з провідних членів команди Петра Порошенка Сергій Березенко є племінником Анатолія Матвієнка.

Загалом Анатолій Матвієнко працював у шести скликаннях Верховної Ради України.

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