Рецепт апетитних рибних котлет для особливої нагоди

Вишукані котлети з лососем та крабовим м'ясом стануть окрасою столу. Крім того, ця страва легка та корисна.

Відваріть картоплю у підсоленій воді до готовності та злийте воду. Приправте її сіллю, перцем та натріть олією.

Тоді викладіть у форму для випікання та потримайте в духовці, розігрітій до 200 градусів 25-30 хвилин, доки вона не набуде золотисто-коричневого кольору.

Інгредієнти

Дрібні картоплинки або картопля нарізана кружальцями - 250 г

Сіль і перець

Оливкова олія - 2 ст. ложки

Для рибних котлет:

Лосось - 250 г

М'ясо краба (за бажанням) - 150 г

Майонез - 1 ст. ложка

Свіжа петрушка та кріп - жменя

Болгарський перець (червоний) - 1 шт.

Діжонська гірчиця - 1 ч. ложка

Сіль та перець

Оливкова олія - 1 ст. ложка

Для соусу:

Майонез - 4 ложки

Жменя петрушки

Половинка лимона

Хрін - 1 чайна ложка

Сіль і перець

Тим часом підготуйте фарш для котлет. Для цього змішайте подрібнене та очищене від кісток м'ясо лосося та м'ясо краба. Додайте дрібно нарізану петрушку, кріп, червоний перець, гірчицю та майонез. Приправте сіллю та чорним перцем.

Сформуйте з суміші невеликі котлетки та залиште в холодильнику, доки картопля не буде готова.

Підготуйте соус. Для цього змішайте майонез, нарізану петрушку, сік лимона, хрін та сіль з перцем.

Тоді розігрійте у сковороді оливкову олію та обсмажуйте котлети по 3-4 хвилини з кожного боку до золотисто-коричневого кольору.

Перед подачею викладіть на тарілки картоплю, котлети та прикрасьте ложкою соусу.

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