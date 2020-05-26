Головну "коронавірусну" лікарню Києва підпалили
Олександрівську клінічну лікарню Києва, в якій лікують в тому числі хворих на коронавірус, підпалили.
Пожежа сталася ввечері 25 травня, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Жертв та постраждалих не було, а площу займання встигли швидко локалізувати.
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Частину пацієнтів та персоналу евакуювали.
Першою версією ДСНС було коротке замикання.
Але, як зазначила у своєму Facebook головний лікар Олександрівської лікарні Людмила Антоненко, цю версію не підтвердили.
"Фахівці визначили, що це був умисний підпал. На щастя, ніхто не постраждав. Найближчим часом приведемо все до ладу і відремонтуємо. Сподіваємось, що підпалювача знайдуть", - написала вона.
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