Головну "коронавірусну" лікарню Києва підпалили

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Олександрівську клінічну лікарню Києва, в якій лікують в тому числі хворих на коронавірус, підпалили.

Пожежа сталася ввечері 25 травня, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Жертв та постраждалих не було, а площу займання встигли швидко локалізувати.

Частину пацієнтів та персоналу евакуювали.

Першою версією ДСНС було коротке замикання.

Але, як зазначила у своєму Facebook головний лікар Олександрівської лікарні Людмила Антоненко, цю версію не підтвердили.

"Фахівці визначили, що це був умисний підпал. На щастя, ніхто не постраждав. Найближчим часом приведемо все до ладу і відремонтуємо. Сподіваємось, що підпалювача знайдуть", - написала вона.

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