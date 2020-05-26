Коли повноцінно запрацюють ресторани - МОЗ

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Наразі епідеміологічна ситуація в Україні не дозволяє повноцінно запустити роботу кафе та ресторанів.

За планом уряду, їхня робота відновиться з 10 червня, заявив у вівторок на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Що стосується повноцінної роботи ресторанів та кафе, це можливо починаючи з 10 червня", - повідомив міністр.

Він також нагадав, що заклади громадського харчування наразі можуть працювати з доставкою, на виніс, а також можуть приймати відвідувачів на літніх терасах.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні?

За останню добу в Україні зафіксували 339 нових випадків коронавірусу.

Степанов підкреслив, що за цю добу більше людей видужало, ніж захворіло.

Загалом за весь час таких випадків в країні 21,6 тис. З них померли 644 людини, понад 7,5 тис. - одужали.

Найбільше хворих було у Чернівецькій області - 3101 випадок, у Києві - 2701 випадок та в Київській області - 1458.

Коронавірус у світі

Загалом у світі вже майже 5,5 млн хворих на коронавірус. З них понад 346 тис. людей - померли, понад 2 млн - одужали.

У лідерах за кількістю виявлених випадків - США (понад 1,6 млн), Бразилія (понад 374 тис.) та Росія (понад 353 тис.).

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