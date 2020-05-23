Київ поки не готовий до другого етапу пом’якшення карантину – Степанов

Копирайт изображения Barcroft Media Getty Images

Станом на ранок 23 травня в Україні лабораторно підтвердили 20 580 випадків коронавірусної хвороби.

За добу додалося 432 нових хворих, йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

За весь час спалаху вірусу в Україні 605 людей померли, 6 929 пацієнтів одужали, додають у відомстві.

Серед померлих переважають люди віком від 50-ти років.

Найбільше хворих - у Києві (2569), Чернівецькій (2964), Київській (1375) та Львівській областях (1285).

Тим часом у світі кількість офіційно підтверджених випадків коронавірусної інфекції вже перевищила 5 мільйонів. Видужали майже 2 млн, а померли 330 тисяч.

Найбільше випадків Covid-19 виявлено у США - 1,5 млн людей. На другому місці - Росія, де 326 тисяч хворих.

Найбільше смертей також у США - 95 тисяч, але далі йдуть Велика Британія (36 тисяч) та Італія (32 тисячі).

У п'ятницю, 22 травня, в Україні почався так званий "адаптивний карантин", який триватиме упродовж наступного місяця і передбачає чергове послаблення карантинних обмежень.

У його рамках заплановано запуск громадського транспорту, рух міського і приміського наземного транспорту, а з 25 травня має бути відновлена робота метрополітену і дитячих садків.

Надалі, з 1 червня, зможуть запрацювати фітнес-центри, відновитися робота закладів освіти (групами не більше 10 осіб). Будуть дозволені міжобласні перевезення.

З 10 червня, як очікується, зможуть відновитися робота в приміщеннях кафе і ресторанів, а на 15 червня заплановано відновлення авіаперельотів.

Проте не всі регіони готові до таких послаблень. Приміром, влада Київської області вже заявила, що обмеження поки не пом'якшуватимуть.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на онлайн брифінгу в суботу заявив, що столиця поки також не готова до другого етапу пом'якшення карантину.

"Зараз у Києві показник інцидентності перевищує 12 і перебуває на рівні 15. Звичайно, якщо ми говоримо про сьогоднішній день, перехід до другого етапу пом'якшення поки неможливий", - пояснив Степанов, відповідаючи на запитання про можливий запуск роботи метрополітену в столиці 25 травня.

При цьому він підкреслив: "Але я не виключаю, що ситуація може змінитися найближчими днями".

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!