У Пакистані розбився пасажирський літак. На борту було понад 90 людей

У місті Карачі розбився пасажирський літак Пакистанських міжнародних авіаліній. Він виконував внутрішній рейс з міста Лахор.

За попередньою інформацією, на борту літака було понад 90 людей.

За даними пакистанського видання Geo TV, катастрофа сталася неподалік від аеропорту в Карачі.

На місце виїхали рятувальники.

З фото та відео, які поширюють користувачі соцмереж, можна побачити, що поруч - житловий район.

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