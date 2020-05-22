У Пакистані розбився пасажирський літак. На борту було понад 90 людей
У місті Карачі розбився пасажирський літак Пакистанських міжнародних авіаліній. Він виконував внутрішній рейс з міста Лахор.
За попередньою інформацією, на борту літака було понад 90 людей.
За даними пакистанського видання Geo TV, катастрофа сталася неподалік від аеропорту в Карачі.
На місце виїхали рятувальники.
З фото та відео, які поширюють користувачі соцмереж, можна побачити, що поруч - житловий район.
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