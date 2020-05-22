Син вбив батька під час групового чату в Zoom

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У США 72-річного чоловіка вбив його власний син, кажуть в поліції штату Нью-Йорк.

За словами правоохоронців, інцидент стався під час групового відеочату в додатку Zoom, в якому брали участь близько 20 людей.

Підозрюваним, кажуть поліцейські, є 32-річний Томас Скаллі-Паверс. Після нападу він вистрибнув у вікно будинку і втік у напрямку селища Амітівілль (Лонг-Айленд).

Вже приблизно за годину його вдалося затримати - про злочин повідомили інші учасники відеочату.

Мотив вбивства досі залишається незрозумілим. Скаллі-Паверса звинувачують за статтею про вбивство другого ступеня.

У заяві поліції йдеться, що подальші деталі злочину розкриють згодом - після того як підозрюваного випишуть з лікарні. В нього є незначні травми.

Про злочин стало відомо напередодні: кілька учасників чату помітили, що їхній співрозмовник впав, але тривалий час не знали, куди саме викликати поліцію - вони не знали його точну адресу.

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