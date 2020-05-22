Світовий рейтинг університетів і шість українських вишів у ньому

Копирайт изображения Ukrinform Image caption Серед українських вишів найвища позиція у Харківського національного університету ім. Каразіна

Шість українських вишів увійшли до рейтингу найкращих університетів світу за версією QS World University Rankings 2020.

Найвище місце у списку з-поміж українських навчальних закладів посідає Харківський національний університет імені Каразіна, він на 491 місці.

Усі інші розмістилися в рейтингу з 500 по 800 позиції.

Харківський національний університет ім. Каразіна - 491 місце

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка - 541-550 місця ( автори не вказують точну позицію )

) НТУ "Харківський політехнічний інститут" - 651-700 місця

НТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - 701-750 місця

Сумський державний університет - 701-750 місця

Львівський політехнічний інститут -751- 800 місця

Порівняно з минулим роком, ситуація для українських вишів змінилася несуттєво: тоді до рейтингу так само потрапили ті ж самі шість вітчизняних закладів.

В лідерах загального рейтингу - одразу чотири американських і один британський виші.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лідер світового рейтингу - Массачусетський технологічний інститут

У трійці найкращих - Массачусетський технологічний інститут, Стенфорд і Гарвард. Також у п'ятірці лідерів - Оксфорд і Каліфорнійський технологічний університет.

QS World University Rankings вважається одним із найавторитетніших глобальних рейтингів вищих навчальних закладів.

При його укладанні автори керуються низкою критеріїв, таких як академічна репутація закладу, індекс цитування статей його представників, відсоток іноземних студентів, репутація ВНЗ серед роботодавців тощо.

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