Як у Києві спалюють одноразові маски

  • 22 травня 2020

У Києві почали збирати і спалювати використані медичні маски і рукавички.

Спеціальні урни для збору стоять в 14 супермаркетах Києва. Екологи кажуть, що одноразові засоби захисту, які, як правило, зроблені з пластику, вже завдають шкоди навколишньому середовищу.

В Україні носіння масок у громадських місцях є обов'язковим. Маски для обличчя, рукавички та інші захисні засоби можуть допомогти зупинити поширення коронавірусу, але лише за правильних умов.

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