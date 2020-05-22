Коронавірус б'є нові рекорди: 5 млн хворих у світі, Росія - на другому місці

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Кількість хворих на коронавірусну інфекцію на планеті перевищила 5 млн людей. Видужали майже 2 млн, а померли 330 тисяч.

Лідирує за кількістю хворих США - 1,5 млн людей з Covid-19. На другому місці - Росія, де 326 тисяч хворих. В Росії очікують другу хвилю захворювання.

Найбільше смертей також у США - 95 тисяч, але далі йдуть Велика Британія (36 тисяч) та Італія (32 тисячі).

Латинська Америка викликає тривогу

У кількох країнах Латинської Америки різко зростає кількість заражених коронавірусів. За прогнозами, саме цей регіон може стати наступним епіцентром поширення хвороби.

Регіональні організації охорони здоров'я б'ють на сполох. З усіх країн Латинської Америки найважча ситуація в Бразилії. Вона на третьому місці в світі за кількістю підтверджених випадків Covid-19. Хворих, за офіційними даними, понад 310 тис., померли понад 20 тисяч людей.

Не можуть впоратися з поширенням хвороби Чилі, Мексика та Перу.

У Південному Судані на коронавірус захворіли відразу 10 міністрів.

Європа відкривається

Тим часом країни Європи поступово пом'якшують карантинні обмеження.

Однією з перших вийшла з карантину Данія, де дозволили відвідувати кінотеатри, музеї, зоопарки, театри і галереї. Правда, дотримуючись соціальної дистанції.

Копирайт изображения ReutersCopyright Image caption Іспанія виходить з ізоляції

У іспанських містах Мадриді та Барселоні карантин пом'якшать з понеділка, 25 травня.

Там відкриють ресторани і бари, проте, з певними обмеженнями і дозволять зустрічі до 10 людей. Також дозволять відвідувати церкву.

Правила в'їзду

Хоча карантин у багатьох європейських країнах полегшують, проте доволі жорсткими залишаються правила в'їзду у ці країни.

Так, з 8 червня кожен, хто в'їжджає до Великої Британії, має піти на самоізоляцію на 14 днів. Мандрівникам доведеться вказати свою адресу у Британії, щоб прикордонники могли проводити перевірку.

Правда, у цього правила є ряд виключень, до яких потрапляють і збирачі фруктів та водії вантажівок. Їм відбувати 14-ти денний карантин не потрібно. Збирачам фруктів не можна буде 14 днів залишати те місце, де вони працюють.

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Правило 14-ти днів обов'язкового карантину також діє при в'їзді у такі країни, як Іспанія, Італія, Греція, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Об'єднані Арабські емірати.

Багато країн запровадили вимірювання температури при в'їзді. Дехто взагалі заборонив в'їзд іноземним громадянам, наприклад, Іспанія. До країни можуть потрапити лише громадяни Великої Британії, які мають постійне право на проживання.

Ті, хто прибуває до Італії, мають пояснити причину свого візиту. У США лише 13 аеропортів приймають міжнародні рейси.

Майже закрита для відвідування Нова Зеландія.

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