Чи запрацює транспорт у Києві? Випуск новин
- 22 травня 2020
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У випуску:
- Поїде чи не поїде? Чи запустять громадський транспорт у Києві?
- Авіакатастрофа у Пакистані: майже сто людей загинули.
- Втрачені відпустки: як повернути гроші за скасовані рейси?
- Як безпечно бігати, аби не підчепити коронавірус?
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
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