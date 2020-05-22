Чи запрацює транспорт у Києві? Випуск новин

У випуску:

Поїде чи не поїде? Чи запустять громадський транспорт у Києві?

Авіакатастрофа у Пакистані: майже сто людей загинули.

Втрачені відпустки: як повернути гроші за скасовані рейси?

Як безпечно бігати, аби не підчепити коронавірус?

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