Чи запрацює транспорт у Києві? Випуск новин

  • 22 травня 2020

У випуску:

  • Поїде чи не поїде? Чи запустять громадський транспорт у Києві?
  • Авіакатастрофа у Пакистані: майже сто людей загинули.
  • Втрачені відпустки: як повернути гроші за скасовані рейси?
  • Як безпечно бігати, аби не підчепити коронавірус?

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

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