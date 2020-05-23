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Один з найбільших сервісів оренди авто Hertz заявив про банкрутство. У компанії пояснили це падінням попиту на оренду автомобілів на тлі пандемії коронавірусу.

Hertz подала клопотання про захист від кредиторів під час банкрутства у США, щоб реструктуризувати свої борги.

Головні операційні регіони в Європі, Австралії та Новій Зеландії, а також франчайзингові структури у США процедура банкрутства не зачепила, зазначили представники компанії.

Hertz заснували понад 100 років тому у Чикаго. До цього часу компанія займала провідну позицію на світовому ринку прокату автомобілів.

Через пандемію Hertz вже звільнила 20 тисяч працівників. Це близько половини її глобальної робочої сили компанії.

Минулого тижня звільнився виконавчий директор компанії.

До пандемії Hertz накопичила мільярдні борги, а зростання числа додатків для виклику авто призвело до падіння попиту на оренду автомобілів.

"Поширення COVID-19 в США було раптовим і драматичним, і це призвело до різкого зниження прибутків і падіння майбутніх замовлень", - зазначили у компанії.

"Ми вжили негайних заходів щодо охорони здоров'я і безпеки працівників і клієнтів, ліквідації всіх несуттєвих витрат і збереження ліквідності, але невизначеність щодо відновлення ринку змусила нас ухвалити це рішення", - йдеться в офіційній заяві Hertz.

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