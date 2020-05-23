"Вогонь - це все, що я міг бачити". Дивовижний порятунок у катастрофі літака в Пакистані
Мухаммад Зубаїр, один з двох чоловіків, які вижили під час катастрофи літака Airbus A-320 поблизу аеропорту Карачі, розповів про те, що пережив.
"Вогонь - це все, що я міг бачити", - згадує чоловік, який дивом вижив.
Пасажирський літак, що прямував з міста Лахор до Карачі, впав за кілька хвилин до посадки. Аварія сталася в житловій зоні міста.
Влада офіційно підтвердила загибель 97 людей. Причина катастрофи поки невідома.
Пакистанські ЗМІ повідомляли, що після невдалої спроби приземлитися пілот повідомляв диспетчерам про технічні проблеми, а потім подав сигнал тривоги.
Влада країни лише кілька днів тому дозволила відновити авіасполучення, яке припинили через пандемію коронавіруса.
Пакистанські військові повідомили у Twitter, що на місце аварії відправили сили безпеки.
Зв'язок з літаком втратили за хвилину до посадки, повідомив телеканал Geo з посиланням на джерела в управлінні цивільної авіації.
Дивовижний порятунок
Airbus A-320 Пакистанських міжнародних авіаліній прямував до Карачі з Лахора. На борту літака був 91 пасажир та вісім членів екіпажу, зокрема багато родин, що подорожували у перший день мусульманського свята Ід-аль-Фітр.
Мухаммад Зубаїр отримав лише незначні травми. Чоловік розповів, що літак спробував приземлитися, а за 10-15 хвилин сталася аварія.
"Ніхто не знав, що літак ось-ось впаде. Ми летіли плавно", - каже він.
Зубаїр знепритомнів, а коли отямився, "всі кругом кричали - діти, дорослі". "Вогонь - це все, що я міг бачити", - згадує чоловік.
"Я відстебнув ремінь безпеки, побачив світло і пішов туди. Довелося стрибнути приблизно на 10 футів вниз (близько 3 метрів), щоб дістатися безпечного місця", - додав він.
В п'ятницю у Пакистані був перший день мусульманського свята Ід-аль-Фітр, і багато людей прямували до своїх родин, щоб його відзначити.
Свідок катастрофи Мохаммед Узейр Хан розповів ВВС, що почув гуркіт і вийшов з дому.
"Майже чотири будинки були повністю знищені. Все було в диму і вогні, - згадує Хан. - Це майже мої сусіди. Не можу описати, як це було страшно".
Інший свідок, доктор Канвал Назім, розповіла ВВС, що почула крики і побачила хмару чорного диму, яка підіймалася від трьох будинків, прилеглих до мечеті.
Це не перша авіакатастрофа в Пакистані за останні роки. У 2010 році літак авіакомпанії Airblue розбився біля Ісламабаду. Загинули всі 152 людини, що були на борту.
У 2012 році "Боїнг-737" авіакомпанії Bhoja Air розбився на підльоті до Равалпінді. Загинули 127 людей.
У 2016 році літак "Пакистанських міжнародних авіаліній" загорівся в польоті. Загинули 47 людей.
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