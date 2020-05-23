Як собаки знайшли дім і як втратили його через Covid-19

Тетяна хотіла зробити щось добре у погані часи і взяла з притулку собаку Ельзу. Та не всім цуцикам так пощастило: для деяких тварин Covid-19 став вироком.

Для Тетяни карантин став вирішальним фактором. Вона давно мріяла завести собаку, але не наважувалась через свій інтенсивний графік та активний спосіб життя. Коли на початку 2020-го зрозуміла, що життя змінилося, то зробила рішучий крок.

Але деякі люди, що опинились у тих самих, що і Тетяна, обставинах, вчинили геть інакше. Зі страху заразитися коронавірусом від тварини, вони почали виганяти своїх собак і котів на вулицю.

ВООЗ спростовувала інформацію про передавання вірусу через тварин, але це врятувало не всіх.

У київській владі підтверджують: за перші місяці 2020-го року комунальники виловили майже половину від типової річної кількості безпритульних тварин.

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