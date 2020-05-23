Розмітка і без жетонів - як працюватиме метро у Києві

З понеділка у Києві запрацює метрополітен.

Це вже підтвердила і міська влада, і Міністерство охорони здоров'я.

Київське метро активно готується до відкриття. То яких заходів безпеки вживають у підземці? Бачив кореспондент BBC News Україна Роман Лебедь.

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