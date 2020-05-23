Розмітка і без жетонів - як працюватиме метро у Києві
- 23 травня 2020
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Twitter
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
TelegramПоділіться цим Telegram
-
ViberПоділіться цим Viber
-
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
З понеділка у Києві запрацює метрополітен.
Це вже підтвердила і міська влада, і Міністерство охорони здоров'я.
Київське метро активно готується до відкриття. То яких заходів безпеки вживають у підземці? Бачив кореспондент BBC News Україна Роман Лебедь.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!