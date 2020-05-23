Невідомий захопив заручників в центрі Москви
Невідомий захопив заручників у відділенні Альфа-банку в центрі Москви. Його схопила поліція.
Йшлося про відділення на Земляному валу, у заручниках було шість людей, повідомляє агентство РІА Новини.
Згодом, кілька співробітників "Альфа-банку" зуміли втекти через чорний хід.
"Зловмисник стверджує, що у нього в заручниках один відвідувач банку", - розповів співрозмовник Інтерфаксу.
Чоловік зайшов до банку вдень у суботу. Він погрожував підірвати себе, стверджуючи, що у нього в рюкзаку вибуховий пристрій.
Заручники дійсно бачили, як звідти стирчать дроти, повідомляє радіостанція "Говорит Москва".
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Чоловік домігся, щоб двері установи заблокували, повідомляють джерела російських інформагентств.
"Він потрапив у важку життєву ситуацію, вимагає від адміністрації "Альфа-банку" велику суму грошей. За попередніми даними, він працює кур'єром, доставляє їжу", - повідомило джерело ТАСС.
Поліція прибула на місце, з чоловіком ведуть перемовини.
Квартал оточили.
Станом на 15:15 поліція здійснила штурм будівлі, нападника затримали.
Виявилося, що вибухового пристрою на ньому не було, це був муляж, повідомляє Інтерфакс.
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