Невідомий захопив заручників в центрі Москви

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Невідомий захопив заручників у відділенні Альфа-банку в центрі Москви. Його схопила поліція.

Йшлося про відділення на Земляному валу, у заручниках було шість людей, повідомляє агентство РІА Новини.

Згодом, кілька співробітників "Альфа-банку" зуміли втекти через чорний хід.

"Зловмисник стверджує, що у нього в заручниках один відвідувач банку", - розповів співрозмовник Інтерфаксу.

Чоловік зайшов до банку вдень у суботу. Він погрожував підірвати себе, стверджуючи, що у нього в рюкзаку вибуховий пристрій.

Заручники дійсно бачили, як звідти стирчать дроти, повідомляє радіостанція "Говорит Москва".

Чоловік домігся, щоб двері установи заблокували, повідомляють джерела російських інформагентств.

"Він потрапив у важку життєву ситуацію, вимагає від адміністрації "Альфа-банку" велику суму грошей. За попередніми даними, він працює кур'єром, доставляє їжу", - повідомило джерело ТАСС.

Поліція прибула на місце, з чоловіком ведуть перемовини.

Квартал оточили.

Станом на 15:15 поліція здійснила штурм будівлі, нападника затримали.

Виявилося, що вибухового пристрою на ньому не було, це був муляж, повідомляє Інтерфакс.

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