Метро запрацює, але хворих в Україні не меншає

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Під час брифінгу в неділю міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що різкого зниження захворюваності на СОVID-19 в Україні не спостерігається.

"Ми бачимо вже протягом місяця, що ми коливаємось в одних і тих самих рамках - від 350 до 550 випадків щодня".

За останню добу в Україні виявили 406 нових випадків коронавірусу. Серед захворілих - 36 дітей і 69 медиків.

Також, кажуть у МОЗ, 179 пацієнтів упродовж доби одужали, 104 довелося госпіталізувати, 12 людей від учора померли.

Найбільше нових випадків додалося у Чернівецькій (+64), Рівненській (+49) областях та Києві (+54).

Загалом за час пандемії в Україні захворіли 20 986 людей, з них 1 530 дітей та 4 069 медпрацівників.

617 людей померли, натомість одужали 7 108 пацієнтів.

Найбільше хворих наразі у Чернівецькій області (3 028), Києві (2 623) та Київській області (1 419).

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Послаблення карантину

У середу уряд дозволив перейти до другого етапу послаблення карантину регіонам, де належна епідеміологічна ситуація. В тому числі з 25 травня має запрацювати метро.

Влада Києва підтвердила, що всі показники в столиці в нормі, тож метрополітен запрацює, як і планувалося - зранку у понеділок.

Міністерство охорони здоров'я високо оцінило заходи безпеки, які розробили працівники метрополітену.

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Зокрема, вони підготували дистанційну розмітку, закупили термометри та захисні щитки для робітників метрополітену, а також забезпечили станції інформаційними матеріалами та відеороликами про COVID-19.

Потяги та пасажирські зони будуть ретельно дезінфікувати перед початком роботи та протягом дня.

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