Нацкорпус влаштував колотнечу з фаєрами коло офісу Медведчука. Є затримані

Копирайт изображения Національний корпус

Активісти Національного корпусу влаштували акцію під стінами офісу партії Опозиційна платформа За Життя (ОПЗЖ) з фаєрами і димовими шашками.

Всього за підсумками акції затримали 17 людей, повідомили BBC News Україна в столичній поліції. Судячи з повідомлень ОПЗЖ та Нацкорпусу, йдеться про затримання з обох боків.

Відповідно до повідомлення на сайті Нацкорпусу, кілька десятків молодиків прийшли до офісу ОПЗЖ в День героїв, щоб "нагадати, що в країні відбувається реванш проросійських сил".

Активісти закликали СБУ та інші органи влади вжити заходів через "держзраду" партії, керівники якої їздили на перемовини з російською владою до РФ.

На відеотрансляції з-під стін будівлі видно, що від початку акції там були присутні представники поліції.

Втім, активісти не лише викрикували гасла, але також почали палити фаєри та кидати димові шашки.

Окремі користувачі соцмереж повідомили про вибух.

Втім, в поліції підкреслили, що "ніяких вибухів не було".

Копирайт изображения Національний корпус

У Нацкорпусі уточнюють, що затримали лише "декількох активістів".

Про затриманих зі свого боку заявили також в ОПЗЖ. У партії повідомили, що поліція не перешкоджала активістам, натомість затримала 11 представників служби безпеки партії, які захищали офіс.

В ОПЗЖ акцію назвали "нападом неонацистів", які намагалися "підірвати будівлю".

"Один зі співробітників охорони госпіталізований після удару в скроню", - йдеться в повідомленні партії.

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