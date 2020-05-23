У московському зоопарку помер "алігатор Гітлера", який пережив битву за Берлін

Копирайт изображения Московський зоопарк

У московському зоопарку помер 84-річний алігатор, який пережив битву за Берлін та, як хибно часом припускали, належав нацистському лідеру Адольфу Гітлеру.

Міссісіпський алігатор на ім'я Сатурн помер від старості, уточнює московський зоопарк.

"Московському зоопарку випала честь утримувати Сатурна 74 роки. Він бачив багатьох з нас дітьми. Сподіваємося, що ми його не розчарували", - йдеться в повідомленні зоопарку.

Алігатор народився в США, у 1936 році його подарували Берлінському зоопарку.

Під час бомбардування Берліна у 1943 році алігатор втік з зоопарку.

Три роки про його долю ніхто не знав. Але в той час, коли інші тварини та люди гинули у війні, алігатор зумів вижити, та ще й у некомфортному для алігаторів кліматі.

Згодом його знайшли британські солдати і віддали військовим Радянського Союзу.

З того часу алігатор став справжнім хітом московського зоопарку, особливо коли про нього стали говорити, наче він належав Гітлеру.

Інтерфакс зазначає, що невідомо, звідки взявся цей міф.

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