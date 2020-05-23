У Києві знайшли депутата Ради з простреленою головою
У Києві застрелили депутата Верховної Ради Валерія Давиденка.
Його знайшли мертвим у власному офісі в туалеті з простреленою головою.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Поліція на місці проводить слідчі дії.
Валерій Давиденко, якому було 47 років, депутат 8 та 9 скликань Верховної Ради. У парламент пройшов як мажоритарник, вигравши округ в Чергнігівській області.
У парламенті входив у групу Довіра, яка останнім часто голосувала разом з монобільшістю Слуши народу і допомагала під час валивих голосувань.
У минулому скликанні був депутатом від Блоку Петра Порошенка.
У 2013-2014 роках працював заступником Міністра аграрнох політики.