У Києві знайшли депутата Ради з простреленою головою

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У Києві застрелили депутата Верховної Ради Валерія Давиденка.

Його знайшли мертвим у власному офісі в туалеті з простреленою головою.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Поліція на місці проводить слідчі дії.

Валерій Давиденко, якому було 47 років, депутат 8 та 9 скликань Верховної Ради. У парламент пройшов як мажоритарник, вигравши округ в Чергнігівській області.

У парламенті входив у групу Довіра, яка останнім часто голосувала разом з монобільшістю Слуши народу і допомагала під час валивих голосувань.

У минулому скликанні був депутатом від Блоку Петра Порошенка.

У 2013-2014 роках працював заступником Міністра аграрнох політики.