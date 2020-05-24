В Японії померла 22-річна рестлерка. Вона жалілася на булінг

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У 22 роки померла японська рестлерка й учасниця реаліті-шоу на телеканалі Netflix Хана Кімура. Про це повідомила організація Stardom Wrestling, яку вона представляла.

Причину смерті спортсменки не називають. Але незадовго до смерті вона опублікувала в соціальних мережах серію постів, в яких скаржилася на кібербулінг.

Зокрема, Кімура викладала фотографії, де видно, що вона завдає собі каліцтва. Вона писала, що "більше не хоче бути людиною" і "просто хотіла, щоб її любили".

Останньою публікацією Кімури в інстаграмі стала її фотографія з кішкою і підписом "прощавайте".

Незадовго до смерті Кімура стала об'єктом інтернет-цькування з боку фанатів і критиків. Повідомляли, як щодня вона отримувала сотні твітів з грубими висловлюваннями на її адресу.

Після звістки про смерть Кімури журналісти, інші рестлери і шанувальники закликали всіх пам'ятати, що кібербулінг може призвести до серйозних наслідків.

"Сподіваюся, це нагадає всім, що повідомлення в соціальних мережах можуть нашкодити психіці будь-якої людини, ким би вона не була", - написав журналіст Адам Пачитті

Хана Кімура - дочка відомої рестлерки Кеко Кімури. У 2019 дівчина виграла премію Fighting Spirit рестлерской організації Stardom.

Крім того, вона брала участь в японському реаліті-шоу Terrace House на телеканалі Netflix. У цій передачі глядач спостерігає, як шість незнайомців - три чоловіки і три жінки - намагаються ужитися в одному будинку.

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