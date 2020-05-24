"Моє тіло змінюється на карантині, і я це усвідомлюю"

Копирайт изображения Katy, Ursula and Jo

Карантин поставив на паузу індустрію краси у багатьох країнах, але не зупинив користувачів соцмереж, які продовжують викладати фото ідеального манікюру, пресу "кубиками" та корекції філерами.

23-річна Кеті розповіла ВВС, що їй знадобився час, щоб звикнути до нових реалій - життя без накладних нігтів, нарощених вій та філерів.

Карантин змусив замислитись над тим, чому деякі косметичні процедури стали для неї пріоритетом, пояснює дівчина.

"З'явилося багато часу, який можна присвятити собі. І це спонукає до роздумів", - каже вона.

"Чому і для чого я це роблю? Для себе? Чи тому, що відчуваю, що маю виглядати гарно в очах інших?"

Довелося звикнути

Кеті мала робити корекцію філерами у березні, але почався карантин, і її косметолог скасувала зустріч.

Без чергової процедури філери втрачають ефективність, і обличчя може виглядати асиметрично.

"Дивлюся на себе і думаю: не можу дочекатись, коли карантин закінчиться, і я зможу зробити корекцію", - каже вона.

Копирайт изображения Katy Image caption Кеті каже, що буде першою в черзі на манікюр після зняття обмежень

Окрім філерів, у Кеті - накладні нігті та нарощені вії. Без манікюру вона, за її словами, зазвичай з дому не виходить. Адже це допомагає почуватися більш жіночно та елегантно.

Нарощування вій - ще одна б'юті-процедура, яку Кеті робила регулярно останні вісім місяців.

"Без них я почувалася просто потворою", - пояснює вона.

Але карантин дав час на роздуми.

"Він ніби допоміг мені зрозуміти, що всі ці штуки не потрібні мені так сильно, як я думаю".

Щоб не думати про поки що недоступні процедури, Кеті припинила стежити за сторінками в Instagram, де розповідають про різні косметичні засоби, а почала більше читати про любов до себе і самоаналіз.

Допомогли також старі фото.

"Тоді у мене не було всього цього, і ніхто не ставився до мене інакше, - говорить вона і додає. - Карантин не залиш вибору, але я, безумовно, буду першою в черзі на манікюр".

Тренажерний зал - це моя "терапія"

26-річній Урсулі також довелося зіткнутися з серйозними змінами. До карантину вона відвідувала спортзал п'ять днів на тиждень.

"Для мене це - терапія. І мені справді важко без тренувань", - розповіла вона Newsbeat.

Дотримуватись звичного спортивного режиму не дозволяють житлові умови - її родина мешкає у маленькому будинку.

Пристрасть Урсули - це фітнес. Вона брала участь у змаганнях з бодібілдингу і хоче стати особистим тренером.

Копирайт изображения Ursula

Відсутність можливості ходити в спортзал дуже вплинула на психічне здоров'я Урсули. За її словами, вона почувалася, "як птаха в клітці".

Заспокоїтись допомогли йога і медитація.

"Я набрала кілька зайвих кілограмів, але водночас щаслива, тому що через карантин змогла трохи перепочити і закінчити курс особистого тренера".

"Любити себе без б'юті-помічників"

Джо розповідає, що під час самоізоляції доглядала за собою самостійно.

Життя без косметолога і перукаря, м'яко кажучи, засмучує, але вона розуміє, що іншого виходу немає.

"Я навчилася любити себе без б'юті-помічників", - каже вона.

Джо раніше зверталась до психолога і пройшла терапію, тому карантин не дуже її зачепив.

Джо каже, що для неї філери - це спосіб змінити свою зовнішність, не вдаючись до хірургічних процедур.

"Мені подобається, що у мене є можливість мінятися".

"Все, що ви відчуваєте - це нормально"

Психотерапевт Даніель Сендлер пояснює, що карантин став випробуванням для багатьох людей - "оголив їхню сутність, зняв маски".

Він радить не картати себе і не стримувати негативні емоції.

"Все, що ви відчуваєте - це нормально. Не засуджуйте себе і не мінімізуйте свої почуття".

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