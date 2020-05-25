У Києві запустили метро. Натовпів немає, люди роблять селфі
Київський метрополітен відновив свою роботу після майже двох місяців перерви через карантин і загрозу поширення коронавірусу.
Поїзди метро почали курсувати вранці у понеділок, 25 травня.
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Як повідомляє кореспондент ВВС News Україна, на центральній станції "Хрещатик" порожньо, наче це ранок вихідного дня, а не година пік понеділка.
Людей на станціях метро та у вагонах небагато. Працівники підземки працюють в масках, рукавичках і захисних щитках.
На вході пасажирів просять одягти маски.
Багато людей фотографуються та роблять селфі.
У столичному метро діятимуть спеціальні правила. Зокрема, пасажири мають бути у масках, дотримуватися дистанції у 1,5 метри.
Також проїзд в метро відбуватиметься без жетонів, оплатити його можна буде одним з кількох безконтактних способів.
Керівництво метрополітену також закупило термометри та захисні щитки для співробітників, а також забезпечило станції інформаційними матеріалами та відеороликами про COVID-19.
Потяги та пасажирські зони будуть ретельно дезінфікувати перед початком роботи та протягом дня
У суботу влада Києва підтвердила, що всі показники в Києві в нормі, тож метрополітен запрацює, як і планувалося - зранку у понеділок.
З 22 травня до 22 червня в Україні діє адаптивний карантин, який означає, що в разі загострення епідеміологічної ситуації в окремих регіонах, там посилять обмежувальні заходи.
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