У Києві запустили метро. Натовпів немає, люди роблять селфі

Київський метрополітен відновив свою роботу після майже двох місяців перерви через карантин і загрозу поширення коронавірусу.

Поїзди метро почали курсувати вранці у понеділок, 25 травня.

Як повідомляє кореспондент ВВС News Україна, на центральній станції "Хрещатик" порожньо, наче це ранок вихідного дня, а не година пік понеділка.

Людей на станціях метро та у вагонах небагато. Працівники підземки працюють в масках, рукавичках і захисних щитках.

На вході пасажирів просять одягти маски.

Багато людей фотографуються та роблять селфі.

Image caption Кореспондентка ВВС також зробила селфі у вагоні метро

У столичному метро діятимуть спеціальні правила. Зокрема, пасажири мають бути у масках, дотримуватися дистанції у 1,5 метри.

Також проїзд в метро відбуватиметься без жетонів, оплатити його можна буде одним з кількох безконтактних способів.

Керівництво метрополітену також закупило термометри та захисні щитки для співробітників, а також забезпечило станції інформаційними матеріалами та відеороликами про COVID-19.

Потяги та пасажирські зони будуть ретельно дезінфікувати перед початком роботи та протягом дня

У суботу влада Києва підтвердила, що всі показники в Києві в нормі, тож метрополітен запрацює, як і планувалося - зранку у понеділок.

З 22 травня до 22 червня в Україні діє адаптивний карантин, який означає, що в разі загострення епідеміологічної ситуації в окремих регіонах, там посилять обмежувальні заходи.

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