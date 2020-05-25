Фітнес-центри, дитсадки і пляжі: що відкриють у Києві з 1 червня

Копирайт изображения КМДА

У Києві з 1 червня планують відкрити дитячі садки, фітнес-центри, дитячо-юнацькі спортивні школи, пляжі та зони відпочинку біля водойм, повідомив мер міста Віталій Кличко на брифінгу.

Втім, за його словами, поки що залишаються закритими басейни.

Також відновлять роботу заклади професійної технічної та вищої освіти для випускників та абітурієнтів.

Також з 1 червня дозволять відвідувати міські кладовища.

Мер нагадав що з 23 травня столиця розпочала другий етап послаблення обмежень.

"Дуже важливо, наскільки кияни будуть дотримуватися правил безпеки. Наскільки свідомо будуть ставитися до ситуації. Бо коли відкрили стільки місць публічного користування - важливо не допустити сплеску вірусу", - додав Віталій Кличко.

Копирайт изображения КМДА

Також міський голова нагадав, що з 25 травня Київ відкрив дитячі та спортивні майданчики.

Відкрилися магазини площею до 1000 квадратних метрів, а ТРЦ, за прогнозами Кличка, зможуть відкритися уже цього тижня.

Віталій Кличко нагадав, що у суботу запрацював громадський транспорт, а з понеділка відкрилося метро.

За повідомленням кореспондента ВВС News Україна, попри годину пік, у метро вранці понеділка було малолюдно, пасажири робили селфі й раділи, що можуть нарешті користуватися цим видом транспорту.

Послаблення в області

З вівторка, 26 травня, карантин планує послабити і Київська область.

Як заявив на брифінгу тимчасового виконувача обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, запрацює міський і приміський транспорт.

Також відновити роботу дозволять дитячим садкам, можна буде проводити спортивні заходи, але без глядачів, і богослужіння у церквах.

Водночас, за результатами аналізу Міністерством охорони здоров'я, вісім регіонів України залишаються неготовими до переходу на другий етап пом'якшення карантину.

Аналіз містить оцінку епідемічної ситуації в регіонах, а саме - інцидентність, завантаженість ліжок у медичних закладах з хворими на COVID-19 та кількість тестувань на коронавірус.

Зокрема, до другого етапу послаблення карантину залишаються неготовими Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Луганська, Львівська, Рівненська та Чернівецька області.

Хочете отримувати головні статті в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram.