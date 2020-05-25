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У Київській області затримали двох поліцейських за підозрою у зґвалтуванні та побитті жінки-свідка у райвідділку поліції, повідомили у Державному бюро розслідувань.

Інцидент стався у ніч з 23 на 24 травня у Кагарлицькому відділку поліції, що у Київській області.

"У поліцію надійшло повідомлення про те, що у місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття та зґвалтування. З її слів, до цих правопорушень причетні співробітники поліції", - повідомили в МВС.

Поліцейських, які підозрюються у скоєнні злочину, уже звільнили. Також керівництво відділу відсторонили від виконання обовязків, а підрозділ - розформували, додали в МВС.

Шокуючі подробиці

За повідомленням ДБР, жінку викликали до відділку як свідка, де її почали катувати - вдягали протигаз, застосовували кайданки та стрілявли з табельної зброї над головою. Після цього оперуповноважений кілька разів зґвалтував потерпілу.

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Також працівники поліції побили чоловіка, який перебував у приміщенні відділку. "Погрожуючи йому зґвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові дубинками, надягали протигаз та над головою", - йдеться у повідомленні відомства.

У потерпілого переломи ребер та носу.

Слідчі готують повідомлення про підозру затриманим та вирішують питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування здійснюється за фактами зґвалтування, катування та перевищення службових повноважень.

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