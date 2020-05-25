Вдягали протигаз і стріляли над головою: жінку зґвалтували просто у відділку поліції
У Київській області затримали двох поліцейських за підозрою у зґвалтуванні та побитті жінки-свідка у райвідділку поліції, повідомили у Державному бюро розслідувань.
Інцидент стався у ніч з 23 на 24 травня у Кагарлицькому відділку поліції, що у Київській області.
"У поліцію надійшло повідомлення про те, що у місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття та зґвалтування. З її слів, до цих правопорушень причетні співробітники поліції", - повідомили в МВС.
Поліцейських, які підозрюються у скоєнні злочину, уже звільнили. Також керівництво відділу відсторонили від виконання обовязків, а підрозділ - розформували, додали в МВС.
Шокуючі подробиці
За повідомленням ДБР, жінку викликали до відділку як свідка, де її почали катувати - вдягали протигаз, застосовували кайданки та стрілявли з табельної зброї над головою. Після цього оперуповноважений кілька разів зґвалтував потерпілу.
Також працівники поліції побили чоловіка, який перебував у приміщенні відділку. "Погрожуючи йому зґвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові дубинками, надягали протигаз та над головою", - йдеться у повідомленні відомства.
У потерпілого переломи ребер та носу.
Слідчі готують повідомлення про підозру затриманим та вирішують питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Досудове розслідування здійснюється за фактами зґвалтування, катування та перевищення службових повноважень.
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