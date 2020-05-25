П'ять речей, які нарешті можна робити у Європі

Копирайт изображения Getty Images Image caption У празьких "пивницях" майже так, як було

Європа поступово відкривається, і європейці можуть смакувати свободу, за якою вони так скучили на карантині.

Перелік того, що знову можна робити, - досить широкий. Ми зібрали кілька найпопулярніших забутих свобод.

1. Чехи знову можуть пити пиво

Чехи знову можуть повернутися до споживання пива у пивницях, хоча соціальна дистанція та маски є обов'язковими. Чехія - країна із найвищим споживанням пива на душу населення.

З понеділка, 25 травня, тут значно послаблений карантин.

Чехія постраждала від коронавірусу набагато менше, ніж деякі інші європейські країни. Але вона була першою у Європі, де носити маски у громадських місцях стало обов'язковим.

Поки що не ясно, як можна дотримуватися правила з масками у закладах харчування, де люди п'ють та їдять.

2. Іспанці можуть відвідувати музеї і парки

Іспанія запровадила один із найсуворіших карантинів у Європі. Тепер там відкриваються парки, музеї та культурні центри.

Проте кількість відвідувачів залишається обмеженою. На свіжому повітрі можна збиратися не більше 200 людям одночасно, а приміщення може бути наповнене лише не більш, як на третину.

Копирайт изображения AFP Image caption У Мадриді відкрилися парки

Перша фаза послаблення карантину стосується близько половини населення країни та двох найбільших міст - Мадрида і Барселони. В обох містах відкрили бари та тераси, які можуть бути заповнені на 50%, а люди можуть зустрічатися групам до 10.

Під час карантину іспанцям було дозволено виходити з дому для занять спортом лише у певні години у місця поруч з домом. Тепер бігуни можуть повернутися хоч і у знаменитий мадридський парк Ретіро.

Водночас рух між Барселоною та її передмістями поки що заборонено.

Деякі з регіонів вже можуть переходити до другого етапу зняття карантинних обмежень, - із відкриттям пляжів та басейнів.

3. Італійці можуть відвідувати спортзали і басейни

В Італії відкриваються спортивні зали і басейни, але з дотриманням суворих правил гігієни та соціального дистанціювання.

Копирайт изображения Reuters Image caption Перед відкриттям в італійських спортзалах випробували нові норми дистанціювання

Проте у Ломбардії, Базилікаті та Болоньї вирішили відкласти послаблення карантину до 31 травня.

Нові правила для спортивних залів та басейнів передбачають таке:

Відвідувачі мають дотримуватися дистанції в один метр у переодягальнях. Там не повинно бути одночасно більше кількох відвідувачів.

Перед входом до спортзалу чи басейну обов'язково використовувати дезінфектор для рук та маску.

Під час занять у спортзалі відвідувачі мають бути не ближче, ніж за два метри один від одного, групові заняття заборонені, проте маску у спортзалі можна не вдягати.

В басейні на кожного відвідувача має бути не менше 7 кв метрів, проте кількість відвідувачів не обмежена.

Доріжки у басейнах мають бути завширшки 1,5 метри, а інструктори повинні носити маски.

4. Греки можуть плавати на острови

У Греції відкрито доступ на острови для жителів материка, але не для іноземців.

Копирайт изображения AFP Image caption На грецьких островах не можуть дочекатися гостей цього року

Це означає, що греки, у яких є літній будиночок на островах, цього літа зможуть відпочити, а також підтримати місцеву економіку. Для багатьох - це справжній подарунок після двох місяців карантину.

Це також є важливим для відновлення туристичної індустрії, яка дає щонайменше п'яту частину ВВП Греції.

Минулого тижня грецький прем'єр-міністр Киріякос Міцотакіс заявив, що країна відкриється для іноземних туристів з 15 червня. Проте відновлення регулярних рейсів до Греції заплановане на 1 липня. Тоді ж відкриються і сезонні готелі та скасують обов'язковий двотижневий карантин для приїжджих.

Іспанський уряд каже, що відкриє країну для іноземних туристів від початку липня, коли скасують нинішню вимогу двотижневого карантину. Туризм становить 12% іспанської економіки.

Італія відкриє свої кордони для іноземних туристів 3 червня.

5. Польські діти можуть повернутися до школи

У багатьох європейських країнах діти вже повернулися до навчання. Проте правила різняться від країни до країни.

З понеділка до школи можуть повернутися і діти у Польщі.

Копирайт изображения EPA Image caption Під час карантину діти у Польщі навчалися дистанційно

Проте деякі батьки вирішили не ризикувати кількома тижнями навчання і триматимуть дітей вдома до 26 червня, коли учбовий рік завершиться.

Дитячі садочки та університети вже частково відкриті. При цьому садочки відкриті лише на кілька годин для найменших дітей, а університети - лише для студентів випускного курсу. Кількість студентів у класі обмежена.

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