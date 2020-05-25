Копирайт изображения Reuters Image caption Відпочивальники на озерах у Міссурі порушили усі норми дистанціювання

Американці заполонили пляжі та береги озер під час довгих вихідних на Меморіальний день. Дуже часто це супроводжувалося порушенням карантинних обмежень, що мають стримувати поширення коронавірусу.

У Флориді в суботу поліції довелося розганяти сотні людей на пляжі Дейтона.

А у Міссурі береги озер були переповнені відпочивальниками, які порушували усі норми соціального дистанціювання.

Доктор Дебора Біркс, яка очолює робочу групу з коронавірусу, заявила, що "дуже стурбована" тим, що побачила.

"Ми хочемо, щоб було абсолютно ясно: соціальне дистанціювання є надзвичайно важливим за будь-яких обставин. А якщо ви об'єктивно не можете дотримуватися дистанції і ви не в приміщенні, ви повинні бути в масці", - заявила вона телеканалу ABC.

Ліда Крюсон, мер Сент-Луїса, що в Міссурі, назвала таку поведінку "безвідповідальною і небезпечною":

"Тепер ці відпочивальники повернуться додому у Сент-Луїс або в інші міста штату чи роз'їдуться по всьому середньому заходу, підвищуючи ризик нових заражень, госпіталізацій, і, що найбільш трагічно, смертей. Це дуже непокоїть".

Копирайт изображения EPA Image caption У Каліфорнії на пляжі Ньюпорт зібрався справжній натовп

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За повідомленням Associated Press, місцевій владі у Флориді довелося закрити парковки поблизу Тампи, бо вони були переповнені.

У Каліфорнії впродовж довгих вихідних пляжі також були заповнені. Утім, там, за інформацією місцевої влади, більшість людей дотримувалися дистанції та носили маски.

У понеділок про важливість дистанціювання і "регулярної гігієни" американцям нагадав віцепрезидент Майк Пенс. Проте він також додав, що влада "упевнена, що найближчим часом обмеження будуть послаблені і країна повернеться до роботи у безпечному та відповідальному режимі".

Меморіальний день відзначають щороку в останній понеділок травня на вшанування пам'яті усіх загиблих американських військових. Неофіційно ці вихідні також вважають початком літа у США.

Копирайт изображения EPA Image caption Прапори на Меморіальному цвинтарі у Бостоні на вшанування пам'яті загиблих американських військових

Нині США є "лідером" за кількістю підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Наразі на коронавірус захворіли 1,6 мільйона американців, 100 тисяч людей померли.

Усі 50 штатів США почали знімати обмеження після двох місяців карантину. Ті обмеження, що залишаються, різняться від штату до штату.

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