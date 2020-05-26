Креативний підхід до соціального дистанціювання: найяскравіші фото

  • 26 травня 2020

Більшість країн послаблюють карантинні обмеження, але вимога тримати соціальну дистанцію у громадських місцях лишається актуальною. Дехто підходить до цього досить винахідливо.

An aerial view showing people relaxing in a park whilst staying designated white circles to ensure social distancing Копирайт изображения Getty Images
Image caption Окреме коло для себе і кола близьких. Доміно парк, Іст-рівер, Бруклін, Нью-Йорк, США
People stand in an elevator wearing face masks with their backs to each other Копирайт изображения Reuters
Image caption Нове життя білих комірців. Ліфт у Світовому торговельному центрі, Коломбо, Шрі-Ланка
Cardboard cut outs of people are placed at dining tables in a restaurant Копирайт изображения Getty Images
Image caption У ресторані Five Dock Dining, що в Сіднеї, Австралія, є не лише картонні клієнти, але й імітація фонових розмов у динаміках
People eat in a restaurant with clear plastic barriers between diners Копирайт изображения Reuters
Image caption Так тепер виглядає вечеря у Penguin Eat Shabu, Бангкок, Таїланд. Пластик відгороджує вас і від співрозмовників, і від інших клієнтів
High school students in Albania follow the directions on the ground to enter their building whilst maintaining social distancing Копирайт изображения AFP
Image caption Це не лабіринт. І не квест. Це шлях, який проходять учні старших класів в Албанії, щоб потрапити до школи
Women lean back to have their hair washed with plastic barriers dividing each customer Копирайт изображения Reuters
Image caption Кожну клієнтку та її перукаря у цьому салоні краси відокремлено від інших прозорим екраном. Х'юстон, Техас, США
Students stand separately in designated hexagon shapes on the floor Копирайт изображения Reuters
Image caption А так дистанціюються старшокласники у Брюсселі, Бельгія
People stand on markers on a tramway platform Копирайт изображения Reuters
Image caption Вони чекають на трамвай у Ніцці, Франція
An aerial view showing tents set up in individually marked spaces on the ground Копирайт изображения Getty Images
Image caption Осередок для безхатченків у Сан-Франциско. Громадськість наполягла, щоб місто виділило не лише місце для тих, в кого немає даху над головою, але й забезпечило їх безпеку, доступ до туалетів та регулярне миття рук
A stuffed panda is seen on a chair next to diners in a restaurant Копирайт изображения EPA
Image caption Панда там не просто так. Це місце не повинно бути зайнято клієнтами цього ресторану у Бангкоку, Таїланд
People attend mass in a church Копирайт изображения Getty Images
Image caption Богослужіння у церкві Святої Барбари в Мадриді, Іспанія. Кількість тих, хто може брати участь у месі, обмежена, маски - обов'язкові
A waiter checks a customer's temperature in a restaurant Копирайт изображения Reuters
Image caption Діловий ланч. Без вимірювання температури - ніяк. Принаймні у цьому ресторані в Мілані, Італія
Worshippers pray whilst social distancing Копирайт изображения Getty Images
Image caption П'ятничний намаз у цьогорічний Рамадан, мечеть у Бейруті, Ліван

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