Метро відкрилося. Але чи безпечно там їздити? Випуск новин

  • 25 травня 2020

У випуску:

  • Як у Києві відновив роботу метрополітен і чи безпечно ним користуватись?
  • Сурогатні немовлята в Україні: коли батьки-іноземці зможуть забрати своїх дітей?
  • Тропічний Трамп - проти карантину. Як у Бразилії намагаються стримати поширення коронавірусу?
  • Американські астронавти вирушають до МКС на кораблі компанії Ілона Маска.

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

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