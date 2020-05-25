Метро відкрилося. Але чи безпечно там їздити? Випуск новин
- 25 травня 2020
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У випуску:
- Як у Києві відновив роботу метрополітен і чи безпечно ним користуватись?
- Сурогатні немовлята в Україні: коли батьки-іноземці зможуть забрати своїх дітей?
- Тропічний Трамп - проти карантину. Як у Бразилії намагаються стримати поширення коронавірусу?
- Американські астронавти вирушають до МКС на кораблі компанії Ілона Маска.
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
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