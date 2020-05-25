Метро відкрилося. Але чи безпечно там їздити? Випуск новин

У випуску:

Як у Києві відновив роботу метрополітен і чи безпечно ним користуватись?

Сурогатні немовлята в Україні: коли батьки-іноземці зможуть забрати своїх дітей?

Тропічний Трамп - проти карантину. Як у Бразилії намагаються стримати поширення коронавірусу?

Американські астронавти вирушають до МКС на кораблі компанії Ілона Маска.

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