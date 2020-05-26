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Антималярійні препарати гідроксихлорохін та хлорохін, які випробовували як можливі ліки проти коронавірусу, виявилися неефективними та навіть небезпечними для життя.

Тож Всесвітня організація охорони здоров'я призупинила клінічні випробування цих препаратів на ефективність у боротьбі з Covid-19.

Виходячи з даних 96 тис. пацієнтів з 671 лікарні по всьому світу, вчені дійшли висновку, що хлорохін та гідроксихлорохін можуть викликати ускладнення хвороб серцево-судинної системи.

Зокрема, суттєво зростала ймовірність серцевої аритмії та навіть смерті.

Небезпечні ліки Дональда Трампа

У ВООЗ підкреслюють, що хлорохін і гідроксихлорохін так само рекомендовані та безпечні для лікування малярії та деяких автоімунних захворювань, наприклад червоного вовчака.

Але обидва ці препарати є кардіотоксичними. Вони можуть викликати аритмію і тахікардію, особливо у пацієнтів, які мають серцево-судинні захворювання.

Дослідження, опубліковане в журналі Lancet в середині травня, повідомляє, що застосування препарату окремо або в поєднанні з антибіотиками може підвищити ризик смерті від коронавірусу.

Під час досліджень пацієнтів з коронавірусом ділили на три групи.

У першій хворих лікували антималярійними препаратами, у другій - антималярійними препаратами у поєднанні з антибіотиками, у третій, контрольній, пацієнтам ліків не давали.

В результаті медики дійшли висновку, що у пацієнтів, які вживали препарати, ризик померти був вищим.

Смертність в контрольній групі склала 9,3%. Смертність у групі, що вживала гідроксихлорохін - 18%, у групі, що вживала хлорохін - 16,4%.

Ще більше зростала смертність у групі, де пацієнтам давали гідроксихлорохін або хлорохін разом з антибіотиком - 22,2 та 23,8% відповідно.

ВООЗ та медики і раніше застерігали від безконтрольного застосування антималярійних препаратів, але останнє дослідження взагалі ставить під сумнів його ефективність.

Попри це президент США Дональд Трамп публічно зізнавався, що вживав гідроксихлорохін "для профілактики коронавірусу".

"І до речі, я все ще тут", - похизувався Трамп в інтерв'ю Sinclair Broadcasting network.

Препарат хвалив також Жаїр Болсонару - президент Бразилії, країни, яка зараз стрімко виривається в світові лідери за захворюваністю на коронавірус.

Гідроксихлорохін в Україні

На початку квітня Міністерство охорони здоров'я України на чолі з Максимом Степановим затвердило єдиний протокол лікування COVID-19.

До нього, окрім багатьох інших препаратів, увійшов також експериментальний препарат гідроксихлорохін з групи антималярійних ліків.

Клінічні випробування у світі тільки починалися, але українським лікарям дозволили використовувати гідроксихлорохін, отримавши згоду пацієнта.

Колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун це рішення міністерства розкритикувала.

"Це означає, що їх (антималярійні препарати) не лише не можна було включати в національні протоколи лікування. Навіть говорити про їхню ефективність публічно — означає наражати на небезпеку мільйони людей. Адже довіряючи офіційним заявам, громадяни можуть купувати ці ліки самостійно в аптеках", - заявляла вона.

Субстанція гідроксихлорохіну - це діюча речовина препарату "Плаквеніл".

В розпал пандемії, ці ліки стали зникати з українських аптечних мереж. Люди, яким вони були потрібні для постійного лікування автоімунних захворювань, скаржилися, що не можуть їх отримати.

Водночас сам міністр Степанов в інтерв'ю виданню "Українська правда" на питання, чи приберуть цей препарат з протоколу, якщо будуть докази його неефективності зазначив: "Якщо ми будемо бачити, що є якісь проблеми, то вони (експерти) визначаться і, мабуть, приберуть".

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