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Компанія Ілона Маска SpaceX в середу ввечері запускає у космос пілотований корабель Crew Dragon з астронавтами до Міжнародної космічної станції (МКС).

Це вперше приватна компанія відправляє у космос людей.

Запуск у прямій трансляції можна буде побачити з офіційних ресурсів NASA. Планується, що він відбудеться о 23.30 за київським часом.

Ракета Falcon 9 виведе на орбіту пілотований корабель SpaceX Crew Dragon з Космічного центру імені Кеннеді у Флориді.

На МКС у літальному апараті, розрахованому на сімох пасажирів, вирушать два досвідчених астронавти - 49-річний Роберт Бенкен і 53-річний Дуглас Герлі.

Це справді історична місія. Адже це перший запуск людей з території США за останні дев'ять років. Весь цей час американських астронавтів на МКС доставляли росіяни за десятки мільйонів доларів.

Унікальність технологій SpaceX дозволить не лише доставити персонал на МКС силами американської компанії, але також повернути на землю ракету-носій Falcon 9 та використати її повторно. Цей механізм суттєво здешевлює польоти в космос.

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