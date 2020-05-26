Картини, Порошенко і ДБР: чому силовики штурмували музей Гончара

Копирайт изображения УНІАН Image caption Виставка колекції Петра Порошенка

Правоохоронці у спеціальному екіпіруванні зі зброєю та написами ДБР виламали двері київського музею Івана Гончара, де Петро Порошенко відкрив виставку приватної колекції картин.

Директор музею Петро Гончар вже складає акт про пошкодження майна, під час бійок біля дверей музею також постраждала одна журналістка.

На 11 годину 26 травня Державне бюро розслідувань викликало експрезидента України на допит у справі щодо можливого порушення і несплати мита під час ввезення 43 картин.

26 травня Петро Порошенко не пішов на допит до ДБР, адже, за його словами, виклик правоохоронці зробили неналежним чином - через відеозвернення.

Натомість у цей час Петро Порошенко відкрив у музеї Гончара у Києві виставку власних картин всесвітньовідомих митців, які фігурують у розслідуванні ДБР.

Пан Порошенко разом з картинами виставив і всі митні платежі. Експрезидент стверджує, що всі картини були придбані та завезені до України законно.

Виставку картин спільно відкривали Петро та Марина Порошенки.

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Подружжя вказувало, що усі охочі зможуть подивитись на картини після закінчення карантину і відкриття музею для відвідувачів.

За словами Порошенка, вони виставили роботи Айвазовського, Лагоріо, Котарбінського, Тропініна, Хмелюка та Рєпіна. Їх він нібито збирав десятки років.

Згодом до музею Гончара прибули правоохоронці. Після тривалих суперечок співробітники ДБР покинули музей.

Вдень агенція "Інтерфакс" з посиланням на пресслужбу ДБР вказала, що правоохоронці передали Порошенку новий виклик на допит через дружину Марину.

Натомість адвокат Порошенка Ігор Головань заперечив, що Марині Порошенко вручили повістку.

Ближче до вечора працівники ДБР за допомогою бійців зі спеціальною амуніцією відтіснили журналістів та депутатів, виламали двері до музею і двері до приміщення експозиції картин.

"Я взяв сьогодні колекцію на відповідальність, там колекція на сотні мільйонів. Хто тепер відповідає за колекцію?", - заявив журналістам директор музею Петро Гончар.

При цьому правоохоронці не пустили всередину депутатів від партії "Європейська Солідарність" та й самого директора.

Директор музею вказує, що силовики без пояснень виламали двері до приміщення експозиції. За його словами, його блокували у кабінеті й казали, що просто оглянуть "громадське приміщення" музею.

Пан Гончар каже, що жодних ордерів на обшук йому не показували.

"Вони перебувають всередині експозиції, не знаю, що відбувається, можливо, вони виносять колекцію. Люди були озброєні, тому це - озброєний напад", - заявив директор.

Він апелював до працівників поліції, але ті не втручались у ситуацію. Врешті директора пустили до музею.

Співробітники правоохоронних органів не показували жодних документів та дозволу на обшук.

Захисники Петра Порошенка, яких згодом впустили до музею, повідомили журналістам, що слідчі описують і оглядають картини.

Правоохоронці досі перебувають у музеї, а під вхід до нього вони підігнали мікроавтобус.

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