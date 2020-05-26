Джоан Роулінг випустить нову дитячу казку. Не про Гаррі Поттера

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Британська письменниця Джоан Роулінг вперше опублікує казку під назвою "Ікабог" (The Ickabog), яку вона написала понад 10 років тому. Про це вона розповіла на своєму сайті.

За словами Роулінг, цю казку вона планувала видати ще після виходу останньої книги про Гаррі Поттера у 2007 році, але зрештою передумала - відтоді рукопис "припадав пилом" у неї на горищі.

Спершу книга виходитиме в інтернеті - на спеціальному сайті. Наразі там вже доступні дві перші глави. Інші будуть поступово публікуватися упродовж наступних двох місяців.

Про що книга?

"Ікабог" - це перша дитяча книга Джоан Роулінг, не присвячена пригодам Гаррі Поттера. За словами письменниці, вона почала публікувати її "для дітей на карантині".

До цього Роулінг розповідала про "Ікабога" лише одного разу, описуючи книгу як "політичну казку".

У свіжому ж описі йдеться, що події твору розгортаються у вигаданому світі та розповідають "про правду і зловживання владою".

"Ідея прийшла мені понад 10 років тому, тому не варто бачити в цій книзі відповідь на те, що зараз відбувається у світі. Ці теми - поза часом і можуть стосуватися будь-якої епохи та будь-якої країни", - каже Роулінг.

Очікується, що в паперовому вигляді казку видадуть не раніше листопада цього року. Після цього її перекладуть і на інші мови.

Прибутки від продажів книги Роулінг обіцяє направити на допомогу людям, постраждалим від пандемії коронавірусу.

Поки ж письменниця звернулася до юних читачів із проханням надсилати власні малюнки, які можуть послугувати ілюстраціями для майбутнього паперового видання.

"Я хочу бачити, як розігрується ваша фантазія. Найважливіше - це творчість та винахідливість. Технічна майстерність - не те, чого ми очікуємо від малюнків у першу чергу", - додала пані Роулінг.

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