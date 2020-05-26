Кагарлик - насилля поліції викликало скандал в Україні. Випуск новин 26.05.2020
У випуску 26 травня:
- Кагарлик для української поліції - гучний скандал став приводом для роздумів про те, наскільки безкарні подекуди ті, хто має стояти на сторожі законності;
- Греція розкриває обійми - й острови - для туристів: репортаж з віддаленого острова про те, як там готуються приймати і перевіряти гостей;
- Офіс, транспорт, магазин? Де найвищий ризик заразитися коронавірусом - аналіз вдділу науки ВВС;
- Ветеран Дюнкерка пригадує: сьогодні 80 років від часу операції "Динамо" - коли приблизно 300 тисяч британських солдатів евакуювали з пляжів біля Дюнкерка, де вони були оточені німецькими військами.
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