Twitter вперше позначив допис Трампа як такий, що суперечить фактам

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Соцмережа Twitter вперше розмістила під дописом президента США Дональда Трампа позначку, яка пропонує користувачам перевірити, наскільки його зміст відповідає фактам.

В дописі Трамп зазначив: "БЕЗ ВАРІАНТІВ (НУЛЬ!) Голосування поштою пройде не інакше, як значна частина шахрайства".

Під цим і наступним повідомленнями з'явився знак оклику і пропозиція відкрити посилання і "дізнатися факти".

За посиланням зазначається, що фактчекери вважають два твердження Трампа необґрунтованими. Також містяться посилання на дописи в соцмережі від мейнстрімних ЗМІ, які Трамп регулярно називає "брехливими новинами".

Менеджер передвиборчого штабу Трампа Бред Парскейл засудив дії Twitter.

"Партнерство з упередженими "фактчекерамі" з брехливих ЗМІ - це димова завіса, покликана надати очевидній політичній тактиці Twitter помилкову респектабельність. Ми відмовилися від всієї реклами на Twitter багато місяців тому з багатьох причин, і однією з них була його явна політична заангажованість", - написав Парскейл у соцмережі.

Пізніше прокоментував дії соцмережі і сам Трамп. На його думку, Twitter "втручається в президентські вибори" і застосовує проти нього ярлики, ґрунтуючись на "перевірках фактів розповсюджувачами фейкових новин CNN та амазонівської Washington Post" (газета Washington Post належить Джеффу Безосу, який також є власником гіганту інтернет-торгівлі Amazon).

"Twitter повністю обмежує свободу слова, і я, як президент, цього не дозволю!"- наголосив Трамп.

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump ....Twitter is completely stifling FREE SPEECH, and I, as President, will not allow it to happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 травня 2020 р.

Ідея про розширення масштабів голосування поштою або іншими заочними способами в США набула популярності з початком пандемії коронавірусу. Однак Трамп неодноразово висловлювався проти цього, зокрема і в своєму Twitter. 30 березня він зателефонував в ефір своєї улюбленої ранкової телепрограми Fox&Friends і сказав, що "якщо на це погодитися, то в країні більше ніколи не оберуть республіканця".

Організація голосування на виборах до федеральних органів влади в США є компетенцією штатів. Кілька штатів уже кілька років проводять голосування переважно поштою: Колорадо, Гаваї, Орегон, Вашингтон та Юта. У трьох з них демократи дійсно переважають, проте в Юті на більшості виборів зазвичай перемагають республіканці.

Колорадо відноситься до "штатів, які коливаються" - результат президентських виборів у цьому штаті передбачити важко; у 2016 році Трамп тут програв, поступившись Гілларі Клінтон менш ніж на 5%.

Фахівці кажуть, що фальсифікація бюлетенів відбувається вкрай рідко.

Twitter змінив свою політику щодо боротьби з дезінформацією тільки на початку травня.

Незадовго до маркування твітів Трампа щодо поштового голосування компанія відмовилася видалити його ж дописи, в яких президент США безпідставно звинуватив ведучого телекомпанії MSNBC Джо Скарборо в убивстві його помічниці Лорі Клозутіс в 2001 році.

Чоловік загиблої Тімоті Клозутіс просив компанію видалити ці твіти, соцмережа вибачилася за те, що вони заподіяли йому біль, але видалити дописи відмовилася.

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