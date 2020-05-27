Як під виноградником знайшли давньоримську мозаїку

Копирайт изображения Comune di Negrar di Valpolicella Image caption Місцева влада каже, що дослідники давно здогадувалися про існування давньоримської вілли в комуні Неграр-ді-Вальполічелла, але багато десятиліть пошуки були марними

Давньоримську мозаїчну підлогу виявили під виноградником на півночі Італії після десятиліть пошуків.

Геодезисти в комуні Неграр-ді-Вальполічелла, що на північ від Верони, опублікували зображення добре збереженої підлоги, яку вкривав кількаметровий шар землі.

За словами чиновників, вчені знайшли докази існування давньоримської вілли в цій місцевості.

Розкопки тривають з усією обережністю, аби не зашкодити залишкам стародавньої будівлі.

Розміщені в інтернеті зображення демонструють мозаїку, яка чудово збереглася, а також фундамент вілли.

У новині на веб-сайті місцевої комуни зазначається, що дослідники нарешті зробили це відкриття "після десятиліть невдалих спроб".

Геодезисти підтримуватимуть зв'язок із власниками виноградника та муніципалітетом, "щоб визначити найбільш слушні способи зробити цей захований під нашими ногами археологічний скарб доступним та досяжним".

Щоб закінчити розкопки, знадобляться "значні ресурси". Але місцева влада пообіцяла надати всю необхідну допомогу для реалізації цього завдання.

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