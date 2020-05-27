"Будеш давати, коли я скажу" – історія катувань у поліції в Кагарлику

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26-річна жінка, яку ґвалтували та катували у відділі поліції в Кагарлику, що на Київщині, розповіла, що один з поліцейських неодноразово її домагався.

Підозрювані своєї провини не визнають і кажуть, що це наклеп. Про це повідомив адвокат потерпілої Євген Мельниченко.

Раніше заступник голови МВС Антон Геращенко розповів, що на лаві підозрюваних опинилися поліцейські Микола Кузів і Сергій Сулима.

Напередодні Голосіївський райсуд Києва обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці (до 22 липня) без права внесення застави.

У суботу ввечері у Кагарлику двоє поліцейських ґвалтували і катували жінку, яку викликали як свідка. Також побили чоловіка, який у той час перебував у райвідділі.

Реакція Держбюро розслідувань і МВС була миттєвою – поліцейським оголосили підозру, керівництво відділу відсторонили від виконання обов'язків, а підрозділ – розформували.

"Домагався дівчину давно"

Як розповів ВВС News Україна адвокат потерпілої Євген Мельниченко, причиною трагедії могла стати давня історія домагань і бажання помсти через відмову.

"Один з підозрюваних домагався дівчину давно. Вона йому відмовляла, це і викликало реакцію помсти", - каже адвокат.

Жінці пояснили, що у селі, де вона проживає стався грабіж, і їй треба дати пояснення у цій справі.

"Вона взяла свій паспорт і поїхала. Їй пояснили, що це буде недовго", - розповідає захисник.

До відділу поліції у районний центр дівчину привіз сусід, зараз він у розшуку. Чи знав він, що чекає дівчинку у відділі поліції – належить з’ясувати слідству.

Били і ґвалтували до 4 ранку

"У відділі поліції потерпілу чекав п'яний дядя Коля та Сірожа (Працівники поліції Микола Кузів і Сергій Сулима – Ред.). Цей дядя Коля раніше домагався потерпілу і говорив їй "будеш давати, коли я скажу, поняла", - розповів Євген Мельниченко.

"Потерпілу почали бити та ґвалтувати. До 4 ранку із семи вечора. Вона плакала, просилась. Втрачала свідомість. А її били, душили, ґвалтували неодноразово у чотирьох кабінетах", - передає історію зі слів потерпілої адвокат.

"Ґвалтував підлеглий Сірожа, а дядя Коля душив і бив...", – додає пан Мельниченко.

При цьому, за його словами, поліцейські пили алкоголь та примушували пити потерпілу.

Сама винна?

Адвокат Євген Мельниченко родом з сусіднього району Київщини. Він захищатиме потерпілу безкоштовно і впевнений, що зможе надати справі про свавілля поліції у Кагарлику розголосу.

"Я розумію, що дівчина з села, і якщо їй зараз не надати правильну правову допомогу… Уже починають говорити, що вона ледве не за викликом приїхала, що вона наркоманка", - пояснює своє рішення адвокат.

Найближчим часом він планує оприлюднити номер карти потерпілої, адже в родини жінки немає достатньо коштів на лікування.

"У потерпілої донька, 5 рочків, вона хвора на ДЦП... Лікування повинно бути у Києві, грошей немає", - написав адвокат у Facebook.

Щодо підозрюваних, то вони поки своєї провини не визнають і заявляють про наклеп.

"Це люди, які не розкаюються. Вони не визнають вину. Говорять про наклеп... Але як вони пояснять кров в протигазі, який вони надягали їй на голову? Це вони пояснюватимуть в суді", - додає Євген Мельниченко.

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