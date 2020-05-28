Як з'являється сивина через стрес. Вчені з'ясували механізм
Всім відомо, що поява сивини пов'язана не тільки зі старінням організму, але й зі стресом.
"Я мало не посивів", - кажуть люди, описуючи пережите потрясіння. Однак пояснити взаємозв'язок між стресом і посивінням з наукової точки зору вдалося лише нещодавно групі вчених з Гарвардського університету.
Їхні висновки опублікували в науковому журналі Nature.
Приблизно такий самий принцип діє, коли хамелеон змінює забарвлення. Це відбувається в момент небезпеки, коли тварина перебуває у стресовому стані.
У летючих драконів (різновид ящірок) теж в момент стресу підвищується рівень темно-сірого пігменту.
У людини механізм, який відповідає за колір нашого волосся, бере початок в мезенхімальних стовбурових клітинах (MeSC). Вони вивільняють меланоцити, які мігрують до основи волосяних фолікулів і там виробляють пігмент меланін, який і забарвлює наше волосся.
Цей процес в звичайних умовах не припиняється. Наочно це видно на прикладі штучно забарвленого в інший колір волосся: коріння, яке відростає, має колір, який людина отримала від природи.
Коли організм переживає негативний емоційний струс, на одному з етапів цього процесу система дає збій, і замість нашого природного кольору волосяні фолікули отримують дозу сірого пігменту.
Як саме це відбувається?
Біль і страх
Експеримент проводили на щурах, яких змусили пережити стрес, викликаний фізичним болем. Біль викликала реакцію гіперзбудження, яку також називають fight or flight (бийся або тікай). Цей ефект активізував у щурів вироблення нейротрансмітера норадреналіну.
Норадреналін відповідає за підвищену увагу та імпульс до дії і пов'язаний з MeSC.
Як тільки щур відчував біль, у нього відбувався викид норадреналіну, стовбурові клітини меланоцитів починали в прискореному режимі розмножуватися, мігрувати і виснажуватися.
При цьому запас MeSC, який і так обмежений, скоротився, а чим менше в організмі MeSC, тим менш якісні меланоцити беруть участь в пігментації волосся.
На відміну від тварин, людина, крім фізичного болю, здатна відчувати душевні страждання, сильні емоційні потрясіння та тривалі глибокі переживання.
Тому збої в процесі пігментації нашого волосся можуть відбуватися набагато частіше.
Всім відомі історії про те, як 20-річні хлопці повністю сивіли на війні. В основі знаменитого фільму Елема Климова "Йди та дивись" - історія білоруського підлітка, який, ставши свідком каральної операції нацистів, за пару днів сивіє.
У процесі старіння людини виснаження запасу MeSC відбувається з роками природним чином, і людина теж починає сивіти.
У більш рідкісних випадках рання поява сивого волосся пояснюється спадковою схильністю.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!