Як з'являється сивина через стрес. Вчені з'ясували механізм

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Всім відомо, що поява сивини пов'язана не тільки зі старінням організму, але й зі стресом.

"Я мало не посивів", - кажуть люди, описуючи пережите потрясіння. Однак пояснити взаємозв'язок між стресом і посивінням з наукової точки зору вдалося лише нещодавно групі вчених з Гарвардського університету.

Їхні висновки опублікували в науковому журналі Nature.

Приблизно такий самий принцип діє, коли хамелеон змінює забарвлення. Це відбувається в момент небезпеки, коли тварина перебуває у стресовому стані.

У летючих драконів (різновид ящірок) теж в момент стресу підвищується рівень темно-сірого пігменту.

У людини механізм, який відповідає за колір нашого волосся, бере початок в мезенхімальних стовбурових клітинах (MeSC). Вони вивільняють меланоцити, які мігрують до основи волосяних фолікулів і там виробляють пігмент меланін, який і забарвлює наше волосся.

Цей процес в звичайних умовах не припиняється. Наочно це видно на прикладі штучно забарвленого в інший колір волосся: коріння, яке відростає, має колір, який людина отримала від природи.

Коли організм переживає негативний емоційний струс, на одному з етапів цього процесу система дає збій, і замість нашого природного кольору волосяні фолікули отримують дозу сірого пігменту.

Як саме це відбувається?

Біль і страх

Експеримент проводили на щурах, яких змусили пережити стрес, викликаний фізичним болем. Біль викликала реакцію гіперзбудження, яку також називають fight or flight (бийся або тікай). Цей ефект активізував у щурів вироблення нейротрансмітера норадреналіну.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Колір волосся залежить від того, який пігмент потрапив до фолікулів

Норадреналін відповідає за підвищену увагу та імпульс до дії і пов'язаний з MeSC.

Як тільки щур відчував біль, у нього відбувався викид норадреналіну, стовбурові клітини меланоцитів починали в прискореному режимі розмножуватися, мігрувати і виснажуватися.

При цьому запас MeSC, який і так обмежений, скоротився, а чим менше в організмі MeSC, тим менш якісні меланоцити беруть участь в пігментації волосся.

На відміну від тварин, людина, крім фізичного болю, здатна відчувати душевні страждання, сильні емоційні потрясіння та тривалі глибокі переживання.

Тому збої в процесі пігментації нашого волосся можуть відбуватися набагато частіше.

Всім відомі історії про те, як 20-річні хлопці повністю сивіли на війні. В основі знаменитого фільму Елема Климова "Йди та дивись" - історія білоруського підлітка, який, ставши свідком каральної операції нацистів, за пару днів сивіє.

У процесі старіння людини виснаження запасу MeSC відбувається з роками природним чином, і людина теж починає сивіти.

У більш рідкісних випадках рання поява сивого волосся пояснюється спадковою схильністю.

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