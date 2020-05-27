Копирайт изображения Twitter Image caption Роміна Ашрафі попереджала поліцейських, що боїться за своє життя, якщо доведеться повернутися додому

Іранська поліція затримала чоловіка, якого звинувачують у вбивстві своєї 14-літньої доньки, що викликало обурення громадськості.

Роміна Ашрафі втекла з дому зі своїм 35-річним хлопцем після того, як її батько не дав дозволу на їхній шлюб, повідомляють місцеві ЗМІ.

Пару затримали поліцейські, Роміну відправили додому попри те, що дівчина сказала, що боїться за своє життя.

Минулого тижня батько напав на неї у спальні. Видання Gilkhabar.ir повідомляє, що Роміну "обезголовили" серпом.

Після цього її батько вийшов з дому "із серпом у руці" та зізнався в скоєному.

Багато іранських газет опублікувало історію Роміни на перших шпальтах.

"Небезпечний батьківський дім" – з таким заголовком вийшла стаття у виданні Ebtekar. У матеріалі йдеться про неспроможність чинного законодавства захистити жінок та дівчат в Ірані.

Водночас гештег #Romina_Ashrafi у Twitter використали понад 50 тисяч разів. Більшість користувачів засуджують убивство та патріархальний характер іранського суспільства загалом.

Шахіндохт Молаверді, колишній віцепрезидент з питань жіночих та сімейних справ та чинний секретар Товариства захисту прав жінок Ірану, написав: "Роміна не є першою і не буде останньою жертвою убивства честі".

Чинний Ісламський кримінальний кодекс в Ірані пом’якшує покарання для батьків та інших членів сім'ї, засуджених за вбивство або фізичне покарання дітей, якщо це є "убивством честі".

Якщо батька визнають винним у вбивстві доньки, йому загрожує від трьох до 10 років тюремного ув'язнення, а не страта чи виплата так званих "кривавих грошей", що є стандартним покаранням в разі вбивства.

Статистики щодо розповсюдження в Ірані такого злочину як "убивство честі" немає, проте минулого року правозахисники повідомляли, що ці злочини і далі трапляються, особливо серед сільського та племінного населення, повідомляє Державний департамент США.

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